Fisco de Jataí flagra soja e gado com nota fiscal irregular

Data de publicação: 9 de fevereiro de 2017 - 12:28

Numa ação realizada na manhã desta quinta-feira, dia 9, a equipe do Comando Volante da Delegacia Regional de Fiscalização de Jataí flagrou cinco carretas transportando 117 cabeças de gado com nota fiscal irregular. A blitz é sequência do trabalho iniciado no dia anterior, que identificou quase 300 toneladas de soja em grãos transportadas em situação fiscal irregular, a maioria sem nota.

No flagrante de hoje, foi apurado que as notas fiscais haviam sido emitidas para um destinatário, porém o gado estava sendo transportado para outro destino, explica o delegado Regional de Fiscalização de Jataí, Gerson Segundo de Almeida. A suspeita é de que houve tentativa de simular uma operação isenta. O ICMS que havia sido sonegado e a multa somam mais de R$ 31 mil.

Nas blitzen realizadas na tarde de quarta-feira, as equipes da Delegacia Fiscal abordaram nove carretas transportando quase 300 toneladas de soja em grãos em situação fiscal irregular, na GO-050, no município de Jataí e na BR-364. A maioria sem documento fiscal. Gerson Almeida disse que foi apurado que toda a carga havia saído de produtores da região e tinha como destino outros produtores locais e também outros Estados. Tanto os destinatários quanto os remetentes foram autuados e terão que pagar o ICMS e a multa que estão sendo calculados. O valor total dos grãos é de quase R$ 330 mil.

*Comunicação Setorial da Sefaz