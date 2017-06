Fisco flagra transporte de correntes com nota falsificada

Data de publicação: 19 de junho de 2017 - 14:46

A equipe do Posto Fiscal JK, unidade da Delegacia Regional de Fiscalização de Itumbiara, flagrou um caminhão transportando 16 mil correntes de motocicletas com documentação fiscal eletrônica falsificada. A abordagem ocorreu durante blitz realizada no Posto da Polícia Rodoviária Federal, na BR-153, no feriado prolongado de Corpus Christi.

O valor comercial da mercadoria, que entrava irregularmente no Estado, somava R$ 400 mil. Pela infração de transportar a carga com documentação fiscal inidônea, foi lavrado auto de infração que resultou no pagamento, pelo responsável da carga, de quase R$ 100 mil, entre ICMS e multa.

Comunicação Setorial – Sefaz