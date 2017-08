Fisco realiza operação em Rio Verde

Data de publicação: 22 de agosto de 2017 - 15:13

A Secretaria da Fazenda realiza nesta terça-feira, dia 22, operação no município de Rio Verde para verificar a regularidade fiscal no escoamento da safra de grãos e na venda de combustíveis nos postos da cidade. Simultaneamente às ações de combate à sonegação fiscal do ICMS, é realizada blitz para verificar o pagamento do IPVA, com o apoio do Batalhão de Polícia Militar Fazendária. Equipes de Goiânia, Rio Verde e Jataí atuam na operação que começou às 7h da manhã e vai até o final do dia.

Em relação ao ICMS, o trabalho consiste na abordagem de veículos de transporte de grãos para verificar se a mercadoria está acobertada por nota fiscal e, também, em visitas a postos de combustíveis. Esta é a terceira cidade a receber as ações neste segundo semestre como parte do trabalho de intensificação do combate à sonegação fiscal em todo o Estado. Pelo cronograma, a ação será levada a outras três cidades este mês. Em julho, operações semelhantes foram realizadas em Caldas Novas e Araguapaz.

Segundo o superintendente de Controle e Fiscalização da Sefaz, Paulo Aguiar, que comanda a operação, o combate à sonegação fiscal contribui para o aumento da arrecadação e é uma forma de fazer justiça fiscal com aqueles que pagam em dia seus impostos. “Nesse sentido, temos o dever de cobrar daqueles contribuintes inadimplentes”, conclui Paulo Aguiar.

Além do superintendente, participam da operação o Delegado Regional de Fiscalização de Rio Verde, Alessandro Alves e o gerente de Arrecadação e Fiscalização, Luciano Pessoa. As ações contam, ainda, com a atuação da equipe da Gerência de Combustíveis da Sefaz e apoio da Delegacia Regional de Fiscalização de Jataí.

Comunicação Setorial – Sefaz