Forças especiais da Polícia Militar vão combater criminalidade em Luziânia

Data de publicação: 6 de fevereiro de 2017 - 17:03

O governador Marconi Perillo determinou o envio das forças especiais da Polícia Militar de Goiás para auxiliar no combate à criminalidade no município de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. Homens do Comando de Missões Especiais (CME), formado pelo Grupo de Radiopatrulha Aérea (GRAer), Batalhão de Operações Especiais (Bope), Regimento de Polícia Montada (RPMont), Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro) e Batalhão de Choque atuarão para atender a demandas de alta complexidade na região.

A determinação do governador sugere, ainda, urgência máxima na apuração de crimes mais graves, como homicídios. Procurado pelo prefeito de Luziânia, Cristóvão Tormin, Marconi chegou a conversar com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Alexandre de Moraes, sobre o envio de tropas da Força Nacional de Segurança Pública para o município, mas, após consulta à SSPAP-GO, houve o entendimento de que tropas goianas são suficientes para atender às demandas do município e região.

A decisão foi tomada em consonância com trabalho permanente realizado pelos departamentos de inteligência das forças policiais que monitoram anomalias e manchas criminais em todos os 246 municípios. As forças de segurança do estado estão convencidas de que a situação está sob controle, e que as polícias de Goiás têm plenas condições técnicas e de efetivo para elucidar e reprimir crimes, garantir a ordem e a paz social.

Ainda sobre o pedido do prefeito Cristóvão Tormin, o governador lembra que todas as providências estão sendo tomadas para a inauguração em breve de uma unidade da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), da Polícia Militar, na região do Entorno do DF, e que terá Luziânia como sede.

Investimentos

O governador Marconi Perillo enfatiza que o Governo de Goiás aplica cerca de 12,5% do Orçamento Anual do Estado nas políticas de combate e prevenção à criminalidade, valor inferior somente ao empregado nos programas na área da educação. Lembra que os índices de violência vêm caindo em todo o Estado, e que o município de Luziânia vive uma situação especial que será enfrentada com ações ostensivas e preventivas a partir de uma atuação coordenada para garantir a tranquilidade da população.

Assessoria de Comunicação da SSPAP-GO