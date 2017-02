Formulário da saúde informará cor do paciente

Data de publicação: 3 de fevereiro de 2017 - 10:20

A Secretaria da Saúde informa que desde 1º de fevereiro se tornou obrigatório o preenchimento do quesito raça/cor nos formulários dos sistemas de informação em saúde. A portaria do Ministério da Saúde estabelecendo a medida está publicada no Diário Oficial da União da última quarta-feira, 1º de fevereiro. A obrigatoriedade da coleta desta informação é fundamental para a implementação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN).

Fonte: MS e SES