Forró de Lona se apresenta na reinauguração do Circo Basileu França

Data de publicação: 16 de fevereiro de 2017 - 16:19

O grupo Forró de Lona é a principal atração da reinauguração do Circo Basileu França, em Goiânia, nesta sexta-feira, dia 17. A apresentação será às 20 horas, mas as atividades lúdicas começam às 18 horas. Ingressos custam R$ 5 (preço promocional) e serão vendidos na entrada do Itego em Artes Basileu França (Av. Universitária, 1750, Setor Universitário). O Basileu França é uma unidade da Secretaria de Ciência e Tecnologia (Sectec).

Além do Forró de Lona haverá praça de alimentação e intervenções artísticas dos palhaços Trapzomba, Saracura do Brejo e Rosinha, da bailarina Carol Galvão dançando forró na ponta dos pés e da drag-queen Lulu da Pomerânia. Também estarão em cena os grupos Boca do Lixo, Circo Laheto e a cantora performática Débora di Sá.

A reforma no Circo Basileu França incluiu uma nova lona, além de adequação do piso e plantio de grama com um novo projeto paisagístico. O espaço é utilizado para as aulas de arte circense do Itego em Artes Basileu França e para apresentações artísticas da escola e de outros grupos.

O Forró de Lona foi formado em 2009 por artistas populares que unem circo e música. O repertório do grupo valoriza ritmos regionais, como o forró-pé-de-serra, cirandas, maracatus, cocos, choro, marchinha, samba, entre outros.

Mais informações: (62) 3201-4044