Fundo especial regulariza pagamento aos advogados dativos

Data de publicação: 26 de dezembro de 2016 - 12:00

O pagamento em dia da Unidade de Honorários Dativos (UHD) aos advogados que atuam na advocacia pública em Goiás está garantido de forma definitiva. O compromisso foi firmado pelo governador Marconi Perillo, na semana passada, durante solenidade de anúncio da liberação de recursos da ordem de R$ 10 milhões, na sede da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás (OAB-GO).

“Nós não estamos aqui para anunciar a solução temporária de um problema. Nós estamos aqui para dizer: nós conseguimos definitivamente viabilizar uma fonte concreta e perene de recursos para não termos mais problemas no futuro. Nós encontramos o caminho para a perenidade, para a segurança jurídica entre o trabalho que vocês prestam e a responsabilidade do Governo em cumprir com a sua obrigação”, afirmou Marconi em discurso.

O repasse de recursos se torna realidade em virtude da vigência do Projeto de iniciativa do Executivo, a Lei 19.464/16, que instituiu o Fundo Especial de Pagamento dos Advogados Dativos e do Sistema de Acesso à Justiça. Esse Fundo reúne 2% da arrecadação dos cartórios em Goiás. A verba é carimbada e destina-se exclusivamente a custear o pagamento dos honorários dativos.

“Eu quero me desculpar por não termos conseguido resolver esse problema há mais tempo. Foi preciso uma engenharia financeira e política até que a gente conseguisse encontrar o caminho definitivo. E, ao mesmo tempo, quero agradecê-los não só pela paciência de esperar, mas sobretudo pelo comprometimento que cada um tem em relação aos direitos consagrados dos cidadãos na Constituição”, disse o governador.

O pagamento aos advogados dativos, profissionais nomeados para assistir judicialmente os cidadãos carentes, resgata um compromisso firmado pelo governador com a advocacia goiana e coroa um grande esforço do Governo para garantir a universalização da Justiça em Goiás. Em discurso, Marconi lembrou que a busca por uma alternativa definitiva para pagamento da UHD foi iniciada há alguns anos, junto a Henrique Tibúrcio, enquanto ele ainda era presidente da OAB-GO e, posteriormente, secretário à frente da Secretaria do Governo (Segov). Ele agradeceu também a dedicação do atual titular da pasta, secretário Tayrone Di Martino, por priorizar o tema desde que tomou posse na Segov.

Na solenidade, o governador agradeceu aos advogados dativos por se dedicarem e atuarem em uma área de grande importância social. “Fica aqui o meu agradecimento pelo bem que vocês fazem ao nosso Estado e às pessoas hipossuficientes, que não têm dinheiro para bancar um advogado na hora de extrema necessidade e urgência. Eu nunca abri mão de valorizar a advocacia, especialmente a advocacia dativa, que tem capilaridade em todos os cantos do nosso Estado. Vocês são essenciais à prestação da boa justiça”, elogiou.

Repasses de recursos

Os R$ 10 milhões anunciados na OAB-GO, sendo R$ 6 milhões repassados imediatamente e os outros R$ 4 milhões agendados para janeiro, são provenientes de recursos do Tesouro Estadual e servirão para acelerar a regularização dos pagamentos.

A partir do anúncio, o governo estadual dá início imediato ao pagamento dos honorários devidos, obedecendo a critérios de antiguidade dos processos. Os recursos são suficientes para resgatar valores devidos a cerca de dois mil advogados. Hoje são 14 mil processos já transitados em julgado e, portanto, pendentes de pagamento. Neles, atuaram cerca de 2,8 mil defensores dativos.

Para atender a um número maior de advogados, a lei limita os pagamentos a 62 unidades de honorários dativos (UHDs) por mês. Para processos transitados em julgado, em datas anteriores a maio de 2016, o valor equivale a R$ 4.960,00, já que observa o valor vigente da UHD até então, de R$ 80. Os processos que transitaram em julgado após maio de 2016 já virão com os valores de referência na UHD atual, que, reajustada em 106,5% por decreto do governador Marconi, passou a valer R$ 165,25.

Os advogados que tiverem saldo de honorários superior ao limite de 62 UHDs receberão parcelas mensais, no limite de R$ 4.960,00, até a quitação. Segundo a área técnica da Segov, os 14 mil processos pendentes de pagamento somam honorários no valor de R$ 26 milhões. Com os recursos regularizados, a expectativa do Governo Estadual é de que no máximo até o fim de 2018 toda dívida com os honorários dativos seja saldada.

* Gabinete de Imprensa do Governador de Goiás