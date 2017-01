Página Inicial Veja Também Goiás Agora História Expediente Últimas Notícias Fotos Áudios Vídeos Contatos Editorias Administração

G1 aponta: Marconi é um dos líderes na execução dos programas de governo Data de publicação: 2 de janeiro de 2017 - 18:12



O governador de Goiás, Marconi Perillo, foi um dos que mais avançaram no País na execução dos Programas Estaduais de Governo, aponta levantamento do portal G1 Nacional divulgado na última semana de 2016. Segundo o levantamento feito pelo portal junto às administrações dos 26 estados e do Distrito Federal, Marconi já entregou 44% das obras e ações apresentadas durante a campanha de 2014. O resultado pode ser visto no link https://goo.gl/vKDuhO (veja o ranking abaixo). Este é o segundo ano que o G1 faz o levantamento, que lista 44 promessas apresentadas por Marconi durante a campanha para o Palácio das Esmeraldas. O levantamento mostra que o governador de Goiás já cumpriu 19 compromissos e cumpriu em parte outros 14 – o que significa que as ações estão em andamento. As promessas que ainda não foram cumpridas por Marconi, segundo o levantamento somam 11 ações e programas. O levantamento foi feito junto aos governos dos 26 estados e do Distrito Federal e foi publicado na sexta-feira, dia 30, pelo G1. A reportagem do portal listou as promessas feitas pelos então candidatos a governador e aferiu o andamento de cada uma delas. Ao final, classificou as demandas em cumpridas, cumpridas em parte e ainda não cumpridas. As promessas estão divididas em 11 áreas: administração; direitos humanos e sociais; saúde; economia; educação e cultura; esporte; habitação; infraestrutura; meio ambiente e agronegócio; segurança pública; e turismo. O levantamento mostra que o Governo de Goiás avançou em todas áreas, entregado ações, obras e programas em todas elas. Para cada item pesquisado, o G1 apresentou um resumo do andamento do compromisso. Confira abaixo a relação de obras e programas já entregues pelo Governo de Goiás: Avançar com a contratação de Organizações Sociais, Oscips e parcerias público-privadas

O governo visa expandir o gerenciamento de serviços públicos com programas de gestão inteligente para outras áreas, além da saúde. O modelo de gestão compartilhada com Organizações Sociais já foi implantado no Credeq e está em processo de implantação nas escolas da rede estadual. Implantar a tecnologia de Assistente Virtual Inteligente

A tecnologia visa facilitar o acesso dos cidadãos às informações do governo. Com ele, o governo acredita que facilitará a busca de informações e a obtenção de serviços na plataforma digital. O governo diz ter automatizado serviços públicos essenciais à população visando facilitar o acesso dos usuários. Foi feita também a melhoria da qualidade dos serviços prestados, segundo a administração estadual. O governo cita como exemplos o Cartão Rural e o Ipasgo Fácil. Desenvolver o Programa Renascer

Ele tem o objetivo de promover a ‘recuperação e a integração social de jovens envolvidos em atos infracionais e suas respectivas famílias e também fortalecer as ações de reintegração do adolescente infrator apoiando a integração social do jovem em conflito com a lei’. A Secretaria Cidadã diz que o programa Renascer passou a se chamar neste ano Oportunidade Cidadã. De acordo com o órgão, o projeto passou a destinar 5% das vagas de trabalho do Programa Jovem Cidadão a adolescentes que cumpriram medidas socioeducativas, visando a recuperação e inclusão social deles. Criar Observatório da Igualdade

O projeto contará com a implantação de um banco de informações relativo a questões de gênero, igualdade racial e diversidade sexual para dar suporte às políticas públicas para o setor. O Observatório da Igualdade foi implantado no Centro de Referência Estadual da Igualdade (Crei), no Centro de Goiânia, segundo a Secretaria Cidadã. O programa ‘coleta, mensura e qualifica os atendimentos das redes de gênero e igualdade racial e diversidade sexual’. Implantar o Programa Cidadania Junto de Você

O objetivo é ampliar a interatividade da ação social do governo com a sociedade.O programa foi implantado com o nome Ação Cidadã em maio de 2015, segundo o governo. Já foram realizadas várias edições. Nelas, são oferecidos mais de 20 serviços públicos. Ampliar os programas Jovem Cidadão e Jovem Capacitado e Jovem Empregado

O programa Jovem Cidadão oferece o primeiro emprego e qualifica o menor para o mercado de trabalho. Ele é fortalecido pelo Jovem Capacitado é Jovem Empregado, que amplia a capacitação e a qualificação profissional de jovens. Com eles, o governo visa ‘aumentar a renda dos jovens e erradicar a incidência daqueles que estão fora de ambientes formais de estudo ou de trabalho’. O programa Jovem Cidadão, que atendia 129 municípios no início de 2015, foi ampliado para mais de 230 cidades. Implantar o Programa Saúde Junto de Você

O governo pretende fortalecer a interatividade da saúde pública com o paciente, a família e a sociedade. De acordo com a Secretaria da Saúde, o governo implantou o programa Saúde Junto de Você nas edições do Governo Junto de Você. Com isso, passaram a oferecer serviços como vacinação, administração de gotas contra os sintomas dengue e orientação nutricional. Criar o Programa Dose Certa

A medida visa a distribuição de remédios gratuitos. Nessa área, o governo também pretende ampliar o programa Remédio em Casa para distribuição domiciliar de medicamentos de uso contínuo. A Secretaria de Saúde afirma que o programa Dose Certa foi implantado para facilitar o acesso aos medicamentos distribuídos pela Central de Medicamentos de Alto Custo Juarez Barbosa. Assim, o governo está descentralizando a distribuição de medicamentos de alto custo a pacientes residentes em 70 municípios do interior e também a 1.200 portadores de doença renal crônica em acompanhamento em clínicas. Criar um novo programa de atração de investimentos

O governo visa aumentar a atração de investimentos para o Estado, apoiando também a implantação de uma agência de atração e promoção de investimentos. A Secretaria de Desenvolvimento (SED) afirma que foram criados programas para promover e prospectar a vinda de novos negócios no âmbito nacional e internacional. Foram desenvolvidos, por exemplo, a Assessoria de Desenvolvimento Integrado e a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Goiás (Codego). Construir novas unidades de qualificação profissional

O governo prometeu ampliar a rede com a construção de novas unidades vinculadas à Sectec: os Institutos Tecnológicos do Estado de Goiás (Itegos) e os Colégios Tecnológicos (Cotecs). Novas unidades do Instituto Tecnológico do Estado de Goiás (Itegos) foram concluídas nesta gestão. Outras reformas e ampliações de Itegos e também de Colégios Tecnológicos (Cotecs) estão em fase de planejamento. Implantar o Programa Escola junto de Você

Com o projeto, o governo pretende fortalecer a interatividade entre a escola, o aluno, a família e a sociedade. A Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte (Seduce) diz que o programa Escola Junto de Você foi implantado dentro do programa Governo Junto de Você, que já teve oito edições neste ano. De acordo com a secretaria, em cada edição, são oferecidos serviços à comunidade em geral, professores, servidores e alunos, como capacitação e esclarecimento de dúvidas envolvendo a rede pública. Implantar o Programa Cultura Junto de Você e criar a Virada Cultural Goiana

O objetivo é ampliar o incentivo às manifestações culturais e às expressões de arte. Para isso, o governo visa fortalecer a interatividade entre governo, cultura, arte e sociedade com a implantação do programa Cultura Junto de Você e com a criação também da Virada Cultural Goiana, em parceria com as prefeituras. A Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte (Seduce) diz que o Cultura Junto de Você é parte integrante do programa Governo Junto de Você, que já teve oito edições neste ano, com promoção de diversas atividades culturais e levando filmes do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica) a cidades de todo o Estado. Sobre a Virada Cultural Goiana, a Seduce disse que ela está na 9ª edição e tem o nome Projeto Arte Viva – Virada Cultural, desenvolvido pelo Instituto de Educação em Artes Gustav Ritter. Expandir o Programa Casa Legal

O governo visa ampliar o programa para novas regularizações fundiárias e escriturações de imóveis de propriedade da população e também investir na capacitação técnica das prefeituras para que promovam a regularização fundiária em áreas municipais. A Agehab diz que mais de 1.115 escrituras foram entregues em 2015, quando mais sete municípios passaram a ser atendidos pelo programa. Em 2016, 3.189 escrituras foram entregues, sendo que foram beneficiados 15 bairros em 10 municípios do estado. Construir anéis viários, trevos e pontes

O governo pretende ampliar as obras do programa Rodovida, a construção de anéis viários em cidades-polo do Estado, a construção e/ou reforma de trevos com retornos nas cidades que ainda não contam com este benefício, a construção de novas pontes e bueiros em rodovias pavimentadas. A Agência Goiana de Transportes e Obras (Agetop) diz que, por meio do Programa Rodovida Construção, foram entregues neste ano as rodovias GO-326 (trecho Jaupaci-Montes Claros), GO-450 (trecho Cristianópolis-Piracanjuba) E GO-568 (trecho Palmeiras de Goiás – Indiara). Também foi concluído o viaduto da GO-080, saída para Nerópolis e as pontes da duplicação da GO-070, trecho Itaberaí-Trevo de acesso a Mossâmedes. Já o Programa Rodovida Manutenção atuou na recuperação de estruturas de madeiras de 20 pontes e na substituição de tabuleiros de madeira por vigas de concreto em 13 pontes. Universalizar o serviço de abastecimento de água tratada

O governador afirmou que vai investir no abastecimento de água nos municípios goianos. A Política Nacional de Saneamento Básico define como universalização do abastecimento de água o atendimento a mais de 96% da população. Segundo a Saneago, o índice neste ano chegou a 96,5%, aumentando em relação a 2015, quando eram atendidos 95,7% dos moradores do estado. Portanto, o governo já considera a universalização do serviço. Ampliar as unidades de conservação

O governo pretende ampliar essas unidades, investindo no uso sustentável das áreas, inclusive para o turismo ecológico. A Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Secima) diz que, por meio de uma política de incentivos com pagamento por serviços ambientais, o governo estimulou a criação de mais de 30 mil hectares de unidades de conservação nos municípios. Ainda segundo a secretaria, foi criado o Parque Estadual do Morro da Serrinha, em Goiânia. Implantar o Programa de Segurança Junto de Você

Com o projeto, ele quer expandir a rede de prevenção da criminalidade. A Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP) informa que o programa Segurança Junto de Você já foi lançado. A primeira edição foi de 17 a 20 de novembro de 2016, na Região Noroeste de Goiânia. Ao todo, estão programadas 50 edições, segundo a SSPAP. Implantar o Programa Parques Estaduais Criativos

O objetivo é promover a integração das pessoas com as unidades de conservação do Estado. O programa Parques Estaduais Criativos foi criado e integra o Plano Goiás Experiências Inesquecíveis. A primeira atividade feita foi um passeio cicloturístico com participação de ciclistas no Parque Estadual da Serra de Caldas Novas. Veja o ranking de cumprimento de promessas do G1 Nacional:

* Porcentual de execução

** Número de propostas apresentadas durante a campanha eleitoral Geraldo Alckmin (SP) – 45%* (68)**

Marconi Perillo (GO) – 44% (44)

Flávio Dino (MA) – 40% (37)

Confúcio Moura (RO) – 33% (33)

Rui Costa (BA) – 33% (115)

Renan Filho (AL) – 33% (21)

Paulo Hartung (ES) – 32% (31)

Ricardo (PB) – 27% (66)

Fernando Pimentel (MG) – 2% (23)

Pedro Taques (MT) – 26% (23)

Ivo Sartori (RS) – 25% (20)

Waldez Góes (AP) – 23% (34)

Simão Jatene (PA) – 23% (30)

Jackson (SE) – 23% (61)

Marcelo Miranda (TO) – 22% (32)

Reinaldo Azambuja (MS) – 21% (23)

Camilo (CE) – 20% (20)

Paulo Câmara (PE) – 20% (68)

Robinson (RN) – 18% (38)

Rodrigo Rollemberg (DF) – 17% (29)

Suley Campelo (RR) – 17% (47)

Raimundo Colombo (SC) – 17% (23)

Beto Richa (PR) – 15% (76)

Luiz Fernando Pezão (RJ) – 14% (34)

José Melo (AM) – 14% (107)

Wellington Dias (PI) – 12% (25)

Tião Viana (AC) – 8% (25)