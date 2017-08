Gameleira de Goiás promove torneio que afere qualidade da produção leiteira

Data de publicação: 30 de agosto de 2017 - 12:54

A Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater), em parceria com a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e a Prefeitura municipal, encerrou no último final de semana o 9° Torneio Leiteiro de Gameleira de Goiás.

Ao todo, 30 produtores participaram do torneio e concorreram nas categorias vaca conjunta, vaca individual, novilha, ordenhador e qualidade de leite. Dentre as premiações do torneio, os produtores concorreram a kit de ordenhador, produtos para sanidade e alimentação animal, além de prêmio em dinheiro na categoria ordenhador.

Durante o torneio, a Emater visitou as propriedades de cada agricultor inscrito na atividade para realizar a pesagem dos animais nos turnos da manhã e da tarde.

De acordo com a responsável pela Unidade Local de Gameleira, Sumara Silva Dutra, a atividade teve como objetivo divulgar a produção leiteira do município, além de incentivar os agricultores familiares a produzir melhor e com mais qualidade.

A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município, Marina Sauter Sobral, destacou que o torneio também incentiva a melhoria das práticas da qualidade do leite, do animal e do produtor rural, além de promover a sanidade animal.

Vencedor

Amauri Valença Dutra, produtor rural de Gameleira, venceu quatro categorias da 9ª edição do Torneio Leiteiro de Gameleira. Na categoria vaca individual, o agricultor venceu com a produção de 46 litros/dia. Já na categoria vaca conjunta, os dois animais lactantes que estavam concorrendo na disputa renderam 86 litros/dia. O produtor também foi vencedor na categoria novilha com produção de 38 litros/dia e na categoria qualidade do leite.

O produtor observou que não mudou nada no cuidado com os animais para participar do concurso. Segundo Amauri Dutra, “os animais têm essa média de produção praticamente o ano todo, e neste ano, coincidiu com a maior produtividade do gado leiteiro”. O agricultor ainda destacou que toma cuidados diários com o balanceamento de dieta, além de investir em sanidade animal e genética para a produção de um leite saudável.

Ainda segundo o produtor, a média de produção leiteira dos animais é de 40 mil litros de leite por mês, com uma produção diária de 1,4 mil litros, levando em consideração as 61 vacas lactantes.

Parceria

Para a secretária de Agricultura e Meio Ambiente de Gameleira, Marina Sauter Sobral, a Emater é importante para o desenvolvimento da agricultura. “A entidade apoia o produtor, além de prestar um assessoramento adequado”, destaca. A secretária considera ainda que a Agência é a “Casa do produtor”.

Mais informações: (62) 3201-8814

Assessoria de Comunicação da Emater