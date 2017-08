Gameleira de Goiás terá primeira obra inaugurada do Goiás na Frente

Data de publicação: 22 de agosto de 2017 - 13:16

O Governo de Goiás inaugura no próximo sábado, dia 26, às 10h30, em Gameleira de Goiás, a primeira obra do Programa Goiás na Frente. São mais de 13 mil metros quadrados de pavimentação asfáltica, meio-fio e galerias pluviais no distrito de Mucambinho. O investimento é de R$ 1 milhão.

As obras foram vistoriadas na última sexta-feira, dia 18, pelo secretário extraordinário Talles Barreto – responsável pela supervisão do andamento dos trabalhos do programa nos municípios. “Estamos bastante animados. É uma obra importante que reflete o trabalho responsável do governador Marconi Perillo e do vice-governador José Eliton em cortar gastos no momento certo. Agora, a população colhe os frutos deste importante planejamento”, diz.

De acordo com o secretário, Goiás é referência para todo o Brasil. “Estamos vivendo uma crise econômica nacional. Alguns estados não conseguem arcar nem mesmo com suas folhas de pagamento. Mesmo assim, Goiás se transformou em um grande canteiro de obras”, declara.

Coordenador do programa, o vice-governador José Eliton afirma que a inauguração marca o início de um novo salto de desenvolvimento para o Estado. “Estamos preparando Goiás para avançar ainda mais. O Goiás na Frente reflete nosso entusiasmo e compromisso em fazer um estado cada vez mais próspero”, assegura.

Para o prefeito de Gameleira de Goiás, Wilson Tavares, o Governo de Goiás demonstra sensibilidade em deixar que os próprios gestores municipais definam o destino dos recursos do programa. Segundo ele, a população do município está bastante satisfeita com a obra. “Estamos mostrando que, com empenho, é possível entregar benefícios aos goianos. Começamos todos os trâmites com bastante agilidade e, agora, já vamos inaugurar essa importante obra”, afirma.