Gameleira inaugura obra de pavimentação urbana realizada com recursos do Goiás na Frente

Data de publicação: 26 de agosto de 2017 - 20:29

O distrito de Mocambinho, de Gameleira de Goiás, estava em festa neste sábado, dia 26. Sede das comemorações pelos 20 anos de emancipação da cidade, recebeu a comitiva do governador Marconi Perillo para inauguração da primeira obra do Programa Goiás na Frente, realizada por meio do convênio entre o governo estadual e a prefeitura. A pavimentação das ruas de Mocambinho foi realizada através do repasse de R$ 1 milhão à prefeitura, que conseguiu economizar no processo licitatório praticamente 20% dos recursos, que serão aplicados em outras obras.

Acompanhado pelo vice, José Eliton, o governador parabenizou a cidade pelo aniversário e elogiou o prefeito Wilson Tavares Junior, de apenas 32 anos, em primeiro mandato, pela celeridade com que viabilizou o convênio e executou a obra. “Wilson Júnior é uma pessoa nova, mas muito amadurecida. Com oito meses de gestão, já mostrou a que veio. Isso é um dom de Deus. A Bíblia diz que as autoridades são constituídas por Deus e os talentos também. Deus não me deu talento para cantar ou jogar futebol e sim para administrar, assim como deu para o prefeito de Gameleira”, elogiou Marconi, que repassou ao prefeito um cheque de R$ 166 mil e 666 reais relativos à terceira parcela do convênio do Goiás na Frente.

“Às pessoas que falam que não existe, que é uma coisa midiática, eu afirmo: – existe. Sou testemunha viva. Tanto é verdade que estou inaugurando uma obra realizada com recursos do programa”, declarou Wilson Júnior. O prefeito agradeceu o governador pelas obras já realizadas nos 20 anos de existência do município. “Se temos asfalto aqui em Mucambinho, se temos uma escola Padrão Século XXI, se temos a creche CMEI ‘Valéria Perillo’, se temos o Conjunto Habitacional Tempo Novo, foi o senhor que fez”, enumerou.

Na solenidade, Marconi assinou convênio para a construção do Centro Cultural do Município de Gameleira e a conclusão do Ginásio de Esportes padrão 97. O governador também inaugurou um trecho de 2 quilômetros da GO-437 (Rodovia Denisson Tavares de Sousa), entre o trevo e o distrito de Mocambinho, e vistoriou a obra da mesma GO-437, no trecho Gameleira-Silvânia-Anápolis, que recebe R$ 12 milhões e 896 mil em recursos do Goiás na Frente.

O governador foi homenageado com a apresentação musical de um grupo de crianças do CRAS e com um quadro com as fotos das principais obras que Gameleira recebeu ao longo dos mandatos de Marconi à frente do governo estadual.

Parabéns para o vice-governador – José Eliton, que completará 45 anos neste domingo, 27, foi surpreendido por um parabéns entoado pelo prefeito Wilson Júnior e pelas mais de 5 mil pessoas que participaram da solenidade. Ao final, o governador participou do corte do bolo de 20 metros, em comemoração ao aniversário do município.

Gabinete de Imprensa do Governador de Goiás