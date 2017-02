Ganhando a vida é o tema do Sobre Todas as Coisas

Data de publicação: 6 de fevereiro de 2017 - 8:40

Mais de 12 milhões de brasileiros estão desempregados. De acordo com o IBGE, é o maior patamar desde 2012. A competição por uma vaga no mercado de trabalho só aumenta no momento em que a economia não dá sinais de crescimento. Muitos trabalhadores migram para outras carreiras profissionais buscando sucesso, o que nem sempre acontece. Mudar de área, abrir um negócio ou aceitar um emprego com salário bem menor é a solução? Com pouco dinheiro na poupança e sem salário mensal é possível negociar as dívidas? Dados oficiais mostram que o setor do agronegócio sente em menor grau os efeitos da crise. Como explicar esse fenômeno?

Essas e outras perguntas serão respondidas no programa Sobre Todas As Coisas desta segunda-feira, dia 6, às 20 horas, com o tema: Ganhando a vida. O comando é das jornalistas Susete Amâncio e Carla Lacerda. O Sobre Todas As Coisas é um programa produzido e veiculado pela TBC/Cultura – unidade da Agência Brasil Central do governo estadual.

Mais informações: (62) 3201-7603