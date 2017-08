Gestantes participam de curso oferecido pela Maternidade Nossa Senhora de Lourdes

Data de publicação: 23 de agosto de 2017 - 12:12

Na última terça-feira, dia 22, a Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL) deu início ao segundo curso Gestar Vidas de 2017, o 101º já realizado pela unidade desde que a capacitação teve início, há 29 anos. O treinamento, voltado para gestantes e seus companheiros e coordenado pelo Serviço Social (SS) e Capelania Hospitalar da Maternidade, segue até o dia 7 de novembro, com reuniões todas as terças-feiras entre 8h e 9h30min. O objetivo é proporcionar às futuras mães uma gravidez tranquila por meio do esclarecimento de dúvidas sobre o período gestacional.

“Eu participei de um curso de gestantes e sei o quanto é importante. No meu tempo, segui tudo à risca e não tive nenhum problema nesse momento tão delicado. Desejo que aproveitem muito”, enfatizou a diretora operacional da unidade, Ana Maria Caribé da S. Mello.

Segundo a coordenadora do SS, Lourdes Maria, o aprendizado adquirido no curso poderá ser utilizado em favor das mães, de seus bebês e também para ajudar outras mães que não tiveram a oportunidade de participar. “A gravidez é uma das fases mais bonitas da mulher, mas também é a fase que acarreta nas maiores mudanças fisiológicas vividas por elas, o que causa um turbilhão de emoções, por isso trabalhamos nesse sentido”, afirmou a coordenadora de Psicologia da MNSL, Nelma Carneiro.

Curso

Em cada encontro será abordado um tema diferente, entre eles: Planejamento Familiar; Prevenção às DST/AIDS; Aleitamento Materno; Cuidados com o Recém Nascido; Aspectos emocionais na Gestação; Drogas na Gestação; Fertilização, Tipos de parto e Anestesia; Shantala; Alimentação da Gestante; Educação de Filhos; e Direitos da Mulher. O corpo de palestrantes é composto por médico obstetra, fisioterapeuta, enfermeiro, nutricionista, assistente social, psicólogo, fonoaudiólogo, farmacêutico e biomédico. Ao fim do curso, as participantes receberão um kit de enxoval doado por parceiros da unidade.

Mais informações: (62) 3201-3811

Assessoria de Comunicação da MNSL