Globo destaca atuação da Polícia Civil de Goiás no combate a crimes rurais

Data de publicação: 21 de agosto de 2017 - 17:51

Mais uma vez o trabalho das forças de segurança de Goiás foi destaque positivo em matéria de audiência nacional. Na manhã de domingo, dia 20, o programa Globo Rural, da Rede Globo, destacou a forma atuante do Grupo de Repressão a Crimes Rurais e de Divisas (GRCRD) da Polícia Civil de Goiás, no combate a associações criminosas que cometem crimes nas zonas rurais.

Após mostrar a preocupação e desespero dos proprietários e trabalhadores rurais em relação aos furtos e roubos de gado cometidos no Rio Grande do Sul e Minas Gerais, a reportagem cita o trabalho da polícia especializada criada para combater os crimes do campo que está fazendo a diferença em Goiás.

A reportagem mostrou que o grupo especializado, comandado pelo delegado Alzemiro José dos Santos, tem obtido sucesso ao desarticular quadrilhas que atuam nessas modalidades criminais.

De acordo com os registros do Observatório de Segurança Pública da Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária de Goiás, houve significativas reduções nos principais indicadores de delitos na zona rural. Nos seis primeiros meses de 2017, se comparado com o mesmo período do ano anterior, a redução nos roubos de máquinas agrícolas chegou a 63%, enquanto, os furtos dessa natureza mostraram declínio de 29%. Os furtos de animais também caíram 60%, e os furtos de agrotóxicos e semoventes encolheram, respectivamente, em 63% e 61%.

Entrevistado pelo Globo Rural, o delegado Glaydson Costa Carvalho ressaltou que as prisões efetuadas trazem alívio aos pecuaristas: “Temos conseguido a decretação da prisão preventiva da maioria dos criminosos investigados e eles têm ficado presos. Isso traz um alívio para aquela região onde costumavam atuar”, afirmou.

Confira a reportagem na íntegra no link: http://g1.globo.com/economia/agronegocios/globo-rural/edicoes/2017/08/20.html#!v/6089323

