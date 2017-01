Goiânia está entre as seis capitais que concedem Passe Livre Estudantil

Data de publicação: 24 de janeiro de 2017 - 19:02

O governador Marconi Perillo pôs Goiânia como uma das únicas seis capitais brasileiras que concedem passagens de graça a estudantes, o conhecido Passe Livre Estudantil (PLE). Lançado em Goiás, em 2013, por ele, atualmente o benefício é mantido também em Campo Grande (MS), São Paulo (SP), Brasília (DF), Rio de Janeiro (RJ) e João Pessoa (PB).

Considerado um dos grandes avanços da área social promovidos pelo Governo Estadual, o PLE está no quarto ano de vigor garantindo a isenção de duas passagens gratuitas por dia e até 48 por mês. Ele é destinado a todo estudante da região metropolitana da Capital que estiver regularmente matriculado, seja na rede pública ou na rede particular.

Em Goiás, o PLE é válido para todos os municípios que compõem o sistema integrado de transporte da rede metropolitana, como Goiânia, Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, Brazabrantes, Caldazinha, Goianira, Goianápolis, Guapó, Hidrolândia, Nerópolis, Nova Veneza, Santo Antônio de Goiás, Senador Canedo, Terezópolis e Trindade.

Estudantes atendidos

Nos quatro anos de funcionamento do programa, já foram beneficiados cerca de 60 mil estudantes da capital e de 18 municípios da região metropolitana de Goiânia. De acordo com determinação do governador Marconi Perillo, a meta é que o número de alunos atingidos pelo programa aumente cerca de 25%.

Cadastro e recadastro

Para 2017, o cadastro e o recadastro ao programa Passe Livre Estudantil já está liberado desde segunda-feira, dia 23. Para obter ou renovar o PLE, é obrigatório que o estudante ou responsável legal (no caso de jovens com idade inferior a 18 anos) compareça em qualquer unidade Vapt Vupt da Região Metropolitana de Goiânia, portando os documentos necessários.

Embora o prazo para a solicitação de cadastro ou recadastro ao Passe Livre termine no dia 31 de março de 2017, o cartão do Passe Escolar deve estar regularmente cadastrado no Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de Goiânia (SET) para que o estudante possa renovar ou solicitar o benefício do Passe Livre Estudantil. Este procedimento é realizado pelo SET exclusivamente no site www.sitpass.com.br , no período compreendido entre os dias 09/01/2017 à 03/03/2017.

