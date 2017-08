Goiânia terá temperatura mínima de 16ºC nesta quarta-feira

Data de publicação: 22 de agosto de 2017 - 18:12

De acordo com o Núcleo de Meteorologia e Hidrologia, nesta quarta-feira, dia 23, Goiás fica sob a influência de um sistema de alta pressão, vindo com a passagem de uma frente fria. Assim, as temperaturas mínimas diminuem um pouco e a umidade continua com valores mínimos próximos a 30% e 40%.

Em Goiânia, as temperaturas vão oscilar de 16ºC a 32ºC, enquanto a umidade relativa do ar atinge a mínima de 38%.

Mais informações: (62) 3201-5203