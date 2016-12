Goiás é referência nacional no combate ao Aedes

Data de publicação: 28 de dezembro de 2016 - 15:24

O Estado de Goiás é uma referência nacional quando se trata de combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya – o Aedes aegypti. A união entre os governos estadual e municipal trouxe resultados positivos. O programa Goiás contra o Aedes conseguiu reduzir 19,07% dos casos de dengue neste ano em comparação a 2015, conforme noticiou o portal de notícias Agência do Rádio nesta terça-feira, dia 27.

Goiás contra o Aedes é uma parceria da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e o Corpo de Bombeiros, por meio da Defesa Civil, e tem como objetivo intensificar o trabalho de visitas domiciliares nos municípios.

“O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil entram com a organização do trabalho, ou seja, é a modalidade que eles utilizam, por exemplo, para o sistema de controle de incidência, que é pra fazer a organização dos recursos humanos e dos espaços que precisam ser visitados. Alocam o recurso humano que é disponível no dia da mobilização para poder fazer maior número de imóveis sendo visitados pelos agentes, tanto os de combate as endemias como os agentes comunitários de saúde”, explica o coordenador de combate de vetores da SES, Marcelo Rosa.

A iniciativa também conta com a participação da sociedade. “E a gente envolve também até mesmo voluntários. Capacitamos eles primeiros para poder fazer uma vista, depois vão a campo sendo auxiliados pelos agentes. E a secretaria de estado da saúde, ela entra com as questões técnicas de capacitação, de insumos e de equipamentos para os municípios.”, acrescenta Marcelo.

Retirada de lixo

Em cada município, o Corpo de Bombeiros monta o Posto de Comando em um lugar estratégico. Lá, tem uma força e uma equipe volante para fazer a retirada de lixo e entulho. Os municípios são os principais executores dessas ações domiciliares. E prova disso é o sistema desenvolvido de controle de infestação em tempo real.

“Esse é um fator diferenciado em relação aos outros estados. Dentro do Goiás contra o Aedes a gente também trabalha com as informações de forma geo-referenciada. Bom, nós dispomos do Conecta SUS que é uma estrutura da própria Secretaria de Estado da Saúde, onde temos a sala estadual de

coordenação e controle em que está presente o Corpo de Bombeiros. Lá, nós desenvolvemos um sistema chamado Sistema de informação e Monitoramento Aedes Zero. E nós dispomos as informações em tempo real de todos os municípios. Ou seja, qualquer pessoa no Brasil tem a condição de saber a real infestação aqui em Goiás.”

Informações em tempo real

As informações são divididas por municípios, bairros e ruas. E é possível identificar o número de casas visitadas e quais lugares estão em situação satisfatória, alerta ou de risco de infestação. Quem alimenta esses dados, são os próprios municípios. Esse sistema tem ajudado o estado a ficar cada vez mais livre do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. E tudo isso tem ocorrido graças à comunicação frequente entre poder estadual e municipal. Saiba mais sobre o transmissor na internet, no endereço saude.gov.br/combateaedes.

Mais informações: (62) 3201-3816