Goiás elabora plano estratégico para os próximos 20 anos

Data de publicação: 7 de novembro de 2017 - 17:09

Com a participação da sociedade civil organizada, entidades representativas do setor produtivo, instituições de ensino e pesquisa, poderes públicos estaduais e municipais, o Governo de Goiás está elaborando um Plano de Desenvolvimento Estratégico de Goiás para os próximos 20 anos. O Plano, intitulado Goiás 2038, está sendo realizado pela empresa de consultoria Macroplan, com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento (SED), entre outras secretarias.

O governador Marconi Perillo participou da reunião desta terça-feira, dia 7, com os primeiros resultados das pesquisas e análises realizadas pela empresa de consultoria. “Além de um trabalho científico, este plano terá características empíricas” ressaltou Marconi Perillo ao contar sobre a maratona que os técnicos da Macroplan fizeram, juntamente com ele, em diversas cidades de Goiás, percorrendo todas as regiões, com o intuito de perceberem as realidades socioeconômicas de cada região do Estado.

Na ocasião, o economista Armando Castelar Pinheiro – pesquisador da Fundação Getúlio Vargas (FGV) fez uma explanação sobre: Cenários Goiás: das tendências globais às oportunidades locais. Em sua apresentação, Castelar percorreu os contextos externos, as mudanças que estão ocorrendo no mundo e os reflexos na América Latina e no Brasil. Ao final, apresentou como sugestão algumas perspectivas e pontos estratégicos a serem trabalhados no Plano Goiás 2038.

Para o superintendente de Ciência e Tecnologia da SED, Danilo Ferreira Gomes, o Plano Goiás 2038 será um legado do governador Marconi Perillo para os futuros governos. “Este é um planejamento com uma visão de 360 graus do Estado, apontando quais são os nossos gargalos, quais são as nossas potencialidades e onde os futuros governos deverão atuar no período de 2018 a 2038 para que a gente tenha um Estado cada dia melhor” avaliou o superintendente.

Ao apresentar o primeiro esboço do núcleo de estratégia para Goiás, o economista e presidente da Macroplan, Cláudio Porto, destacou quatro eixos principais do trabalho: prosperidade, qualidade de vida, governo eficiente e confiança. “Nosso objetivo é traçar o desenvolvimento de Goiás nos próximos vinte anos. E por que isso? Porque nos últimos vinte anos, Goiás foi um dos estados mais bem-sucedidos, no País, no processo de transformação e desenvolvimento. O que eu posso antecipar é que Goiás tem cacife, potencialidades e vocações que o capacita a ter uma visão ambiciosa. E um dos componentes desta visão ambiciosa é que em vinte anos possa dobrar a renda per capita do Estado, e ser duas vezes mais rico do que é hoje. Principalmente no sentido de ser muito melhor em prosperidade, em qualidade de vida e em confiança”, concluiu.

Pesquisa

Entre as etapas desta grande pesquisa, as prefeituras participaram respondendo um questionário sobre suas perspectivas e visões de futuro. Representantes do Fórum Empresarial de Goiás e de instituições de ensino superior e profissionalizante também participaram de uma ação com foco no levantamento destas perspectivas para o futuro do Estado.

A população também participou e contribuiu respondendo pesquisa disponibilizada nos sites e nas redes sociais institucionais dos órgãos governamentais do Estado, no período de agosto a outubro. Neste momento, a equipe da Macroplan tem realizado reuniões em alguns municípios com as autoridades municipais, entidades e sociedade organizada.

O projeto deve ser concluído em março de 2018. As informações obtidas a partir das coletas de respostas se unirão a outros dados, como indicadores socioeconômicos e fatores políticos recentes para, então, compor o desenho do cenário prospectivo para Goiás nos próximos vinte anos e assim nortear as ações estratégicas da administração pública estadual e, também, das municipais.

Fotos : Leopoldo Fernandes/SED

Comunicação Setorial Secretaria de Desenvolvimento

Mais informações:(62) 3201-5556