Goiás entres os estados que mais reduziram criminalidade, diz Estadão

Data de publicação: 21 de agosto de 2017 - 20:47

Em reportagem publicado nesta segunda-feira, dia 21, no jornal O Estado de S. Paulo, Goiás é o 7º entre as unidades da federação com maior redução de homicídios (-11,24%), se comparado o 1º semestre de 2017 ante o mesmo período de 2016.

O secretário de Segurança Pública e Administração Penitenciária, Ricardo Balestreri, lembra que o estado apresentou queda não apenas nos homicídios, mas em todas as 12 categorias de crimes considerados de alta prioridade que são monitoradas pelo órgão.

Balestreri destaca a importância do conhecimento científico, da inteligência, racionalidade, visão sistêmica e investimentos em educação como o caminho para combater a violência.

Comunicação Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária