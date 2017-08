Goiás Fomento reduz inadimplência e aumenta lucro com operações

Os números do balanço do primeiro semestre deste ano da Goiás Fomento são positivos: neste período houve um lucro líquido de R$ 1,3 milhão, valor que deve aumentar até o final do ano, já que só em julho houve lucro de outros R$ 2 milhões, entre outros.

A expectativa é de que chegue ao final deste ano com quase R$ 8 milhões de lucro. Os ganhos vêm crescendo desde o final do ano passado. Em agosto de 2016, havia um prejuízo de R$ 7,2 milhões. Ao assumir a gestão, Henrique Tibúrcio conseguiu reverter este quadro e, ao final de 2016, além de cobrir os R$ 7,2 milhões de prejuízo, ainda deixou lucro de R$ 533 mil.

Também de janeiro a junho deste ano, mais de R$ 12 milhões foram desembolsados para empréstimos, contemplando 366 operações. A inadimplência de clientes que, no ano passado, chegou a 22%, caiu agora para 10% (julho de 2017). E entre os contratos firmados de agosto do ano passado para cá, a inadimplência está em torno de 1%.

“Seguimos com rigor as recomendações do governador Marconi Perillo para conter gastos”, diz Tibúrcio. “Tomada uma série de medidas administrativas, como corte de pessoal e redução de despesas, reestruturamos a carteira de crédito, negociamos com devedores e estamos fortalecendo nossas parcerias com as prefeituras do interior, que nos ajudam a divulgar as linhas da GoiásFomento em todo o Estado”.

Tibúrcio destaca a responsabilidade social da Agência, que empresta a juros inferiores aos de mercado e com prazos maiores a empresários, com foco nos micro e pequenos empreendedores. “Sabemos que os pequenos negócios respondem por grande parte da economia de um País, de um Estado. Ao apoiar economicamente o pequeno empresário e o empreendedor individual, a GoiásFomento colabora para que Goiás continue sendo destaque na geração de vagas de trabalho em todo o País”.

Desde 2000, quando efetivamente começou a funcionar, a Goiás Fomento emprestou para mais de 21 mil empresas/microempreendedores em todo o Estado. Foram mais de R$ 594 milhões em financiamentos. Como resultado, em torno de 51 mil empregos foram gerados pelas empresas/microempreendedores contemplados com alguma linha de crédito.