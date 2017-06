Goiás na Frente: 25 municípios estão com convênios pagos e outras 29 prefeituras preparam minutas para receber recursos

Data de publicação: 17 de junho de 2017 - 17:26

Os convênios entre o Governo de Goiás e as Prefeituras para a liberação de recursos do Goiás na Frente Municípios avançam: balanço da Secretaria de Estado de Governo (Segov) mostra que a gestão pública estadual já efetuou os depósitos dos recursos do programa para 25 municípios. Outros 29 municípios estão neste momento preparando as minutas para a assinatura das parcerias. No total, serão liberados R$ 500 milhões neste ano e em 2018, em valores entre R$ 1 milhão e R$ 10 milhões.

No total, 155 municípios já enviaram os processos e a documentação necessários para a celebração dos convênios. As propostas de parceria são analisadas pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (SED). Uma vez aprovadas, são enviadas para a Segov para a estruturação das minutas. Após redigidas, as minutas são enviadas para o governador para a assinatura dos convênios e, em seguida, para a liberação dos recursos.

Cerca de 95% dos processos solicitam recursos para pavimentação asfáltica e outras obras de urbanização, como praças e parques. “Os prefeitos definem livremente como vão aplicar os recursos. Não há qualquer imposição do Governo de Goiás para a liberação dos investimentos”, diz o governador Marconi Perillo. “Os prefeitos sabem onde melhor aplicar os recursos do Goiás na Frente e, por isso, fica a cargo deles a realização das obras em suas cidades”, disse o governador, que nesta sexta-feira, dia 16, assinou os convênios com as prefeituras de Cachoeira Alta, Paranaiguara e São Simão, em mais um dia de intensa agenda do Goiás na Frente no interior do Estado.

Marconi anunciou a celebração de parcerias com as prefeituras no final do ano passado, como parte do planejamento da administração estadual para promover obras de desenvolvimento econômico e humano em todo o Estado. A liberação dos recursos visa ainda auxiliar os prefeitos na superação da crise econômica nacional, que reduziu a arrecadação de impostos, com grande impacto no caixa dos municípios. Entre novembro de 2016, após a eleição dos novos prefeitos, e fevereiro deste ano, o governador recebeu todos os prefeitos para definir as parcerias e conhecer as áreas prioritárias para os investimentos.

Gabinete de Imprensa do Governador de Goiás