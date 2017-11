Goiás na Frente 3º Setor chega a Itaberaí

Data de publicação: 9 de novembro de 2017 - 19:18

“A missão do Governo de Goiás é proteger o próximo. Fico muito feliz em levar aos municípios ações que refletem respeito, cidadania e amor”, disse o vice-governador José Eliton na quinta-feira, dia 09, ao lançar o programa Goiás Na Frente 3º Setor – Social, em Itaberaí. Na solenidade, que também marcou a comemoração de 149 anos de emancipação política do município, Eliton assinou ato que determina convênio para construção de uma praça.

Em seu discurso, José Eliton ressaltou que a nova vertente do Goiás na Frente permite o exercício pleno da cidadania. “Nossa meta é fazer de Goiás o primeiro estado brasileiro a não ter uma única família em situação de vulnerabilidade”, disse.

O Goiás na Frente 3º Setor – Social prevê a ampliação de programas sociais como Renda Cidadã, Cheque Reforma e Jovem Cidadão. Portadores de deficiência física terão prioridade no acesso aos programas. “Trabalhamos para fazer o bem. Não há lugar para a política vazia e do ódio”, declarou.

Também haverá incentivo para entidades sem fins lucrativos que tenham como foco o bem-estar da coletividade. As organizações beneficiadas receberão R$ 20 mil para o apoio de projetos e investimentos, ações e aquisição de bens. “O Brasil precisa de políticas públicas que, de fato, protejam as pessoas. É isso que estamos fazendo”, destacou o vice-governador.

Ainda em Itaberaí, José Eliton vistoriou as obras de duplicação da GO-070, no trevo com destino a Americano do Brasil, e as obras de ampliação do Colégio da Polícia Militar de Goiás (CPMG) – Unidade Maria Heleny Perillo.

O vice-governador esteve no curso de novos soldados da Polícia Militar e nas obras de reforma da Igreja Matriz, imóvel de 1824.

Assessoria de Comunicação da Vice-Governadoria