Goiás na Frente anuncia R$ 3,8 milhões em investimentos para Cachoeira Alta

Data de publicação: 16 de junho de 2017 - 19:46

Mais de 1 mil pessoas participaram na manhã desta sexta-feira, dia 16, do anúncio de recursos pelo governo de Goiás no município de Cachoeira Alta, Sudoeste de Goiás. Em solenidade no Clube Comunitário, o governador Marconi Perillo e o vice, José Eliton, entre abraços e pedidos para fotos e selfies, assinaram convênio firmado entre o governo do Estado e a prefeitura no valor de R$ 2 milhões e 100 mil para obras na cidade, com recursos do Programa Goiás na Frente.

Município também recebeu Cheques Moradia – modalidade Construção – entregues para 19 famílias no valor total de R$ 191 mil, além de assinatura de ordens de serviço para construção de 73 casas populares com investimentos de R$ 1 milhão e 95 mil. Governador aproveitou para assinar Ordem de Serviço que garantirá um sonho antigo dos estudantes da cidade, ao autorizar a construção de quadra poliesportiva na Escola Estadual Manoel da Costa Lima, que receberá investimentos de R$ 416.731,00.

Moradora de Cachoeira Alta, Jullieny Malta é casada e tem dois filhos. Ela é uma das beneficiadas com os Cheques Mais Moradia. Nas palavras de Jullieny, a família irá realizar o sonho de ter uma casa própria. “Tem muito tempo que estou lutando por essa moradia e hoje, graças a Deus, eu consegui”, afirmou ela, que paga R$ 500 mensais de aluguel. “Esse dinheiro que eu pagava de aluguel, agora vou empregar na minha casa”, planejou.

Ao agradecer Marconi Perillo pelos R$ 3 milhões e 800 mil que estão sendo investidos em Cachoeira Alta, o prefeito Kelson Vilarinho (PSD) disse ter buscado inspiração na administração estadual para fazer uma gestão eficiente no município. “Temos aqui obra nos quatro cantos da cidade, porque estamos seguindo seu exemplo”, afirmou. Durante a solenidade, o governador repassou ao prefeito um cheque no valor de R$ 157.128,73 da primeira parcela do convênio de R$ 2 milhões e 100 mil.

Goiás, modelo de gestão

José Eliton, que é o coordenador geral do Programa Goiás na Frente, falou, em discurso, sobre a satisfação como gestor em atender às demandas dos municípios. “O governador Marconi Perillo e eu estamos a caminhar e percorrer as cidades goianas para traduzir em realidade os anseios e aspirações da população dos 246 municípios. Dá orgulho poder participar de política para construir algo de bom para as pessoas”, declarou.

“Em todos os municípios estamos levando benefícios, levando obras, para gerar empregos, para ajudar o Brasil a sair da crise. Por isso, o nome do programa: Goiás na Frente. Porque é o primeiro Estado a sair na frente e deixar para trás a crise que gerou o desemprego, tristezas, desesperança. Goiás na Frente significa otimismo para o Brasil”, ressaltou o governador.

Gabinete de Imprensa do Governador de Goiás