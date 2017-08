Goiás na Frente assina convênios com Aporé, Itajá e Lagoa Santa no valor total de R$ 3 milhões

Data de publicação: 28 de agosto de 2017 - 20:51

O vice-governador José Eliton visitou na manhã desta segunda-feira, dia 28, os municípios de Aporé, Itajá e Lagoa Santa, no extremo Sudoeste do estado. Foram firmados convênios do programa Goiás na Frente no valor total de R$ 3 milhões, sendo R$ 1 milhão para cada uma das cidades, recursos que serão aplicados em obras de pavimentação asfáltica, recapeamento e outras consideradas prioritárias pelos prefeitos.

“Quero fazer da palavra construir sinônimo da minha atuação”, destaca o vice-governador. “Política deve ser feita por quem tem capacidade de ouvir, de debater e de respeitar aquele que pensa diferente”, disse. “Há empreendimentos sendo executados em todos os cantos do estado; inauguramos no fim de semana a primeira obra do Goiás na Frente em Gameleira”, disse o vice-governador.

As visitas começaram por Aporé, onde José Eliton firmou parceria com o prefeito Renato Sirotto Carvalho no valor de R$ 1 milhão para obras de pavimentação asfáltica e recapeamento de vias urbanas. Serão pavimentadas e recapeadas as ruas nos bairros Ana Paula, HP, Santa Tereza e Centro, além das avenidas Aeroporto, João Pessoa e Orlando Ferreira Martins. O município recebe, ainda, um aditivo de R$ 100 mil.

“Estamos aqui para levar à população os frutos do grande esforço que o governo fez lá atrás, quando reduzimos secretarias e adotamos uma política de austeridade fiscal para poder agora fazer investimentos em todos os municípios”, declarou o vice-governador.

Na mesma cerimônia, foi firmado convênio para a construção de 72 unidades habitacionais populares no loteamento Santa Mônica, no valor de R$ 3,672 milhões, para atender à demanda do município. Além desses recursos, Aporé será ainda beneficiada pelo Goiás na Frente com obras estruturantes em toda a região, rodoviárias e de infraestrutura que irão impactar a qualidade de vida da população que hoje é de aproximadamente 4 mil moradores.

Segundo o prefeito Renato Sirotto, somados a emendas parlamentares, os investimentos do Goiás na Frente para Aporé alcançam mais de R$ 5 milhões a serem aplicados em diversas áreas. Num discurso emocionado, o prefeito disse que pensou em desistir diante de dívidas herdadas da gestão anterior. “Já pagamos mais de R$ 1 milhão em dívidas e já estamos fazendo investimentos, graças ao apoio do governo do estado e de parlamentares”, disse.

Itajá

Em Itajá, o vice-governador José Eliton celebrou convênio com o prefeito Renis César de Oliveira no valor de R$ 1 milhão, que serão usados em recapeamento das ruas da cidade que conta com uma população de quase 5 mil habitantes. A esses recursos, somam-se R$ 250 mil, oriundos de emenda parlamentar. Para o município, o vice-governador José Eliton anunciou a construção de 55 casas populares para atender famílias carentes.

O município será beneficiado, também, com obras do Goiás na Frente para a região, entre elas, a reconstrução da GO 178, no trecho que liga Itajá a Caçu, passando por Itarumã, e a reconstrução da GO 184, que liga a cidade a Aporé e a Jataí.

Lagoa Santa

Pela manhã, o vice-governador José Eliton visitou ainda o município de Lagoa Santa, onde assinou convênio com o prefeito Adivair Gonçalves de Macedo no valor R$ 1 milhão que serão usados em obras de pavimentação asfáltica. “Venho aqui com o sentimento da esperança e da construção”, disse.

Ao receber demandas por parte do prefeito Adivair, o vice-governador deu respostas para cada uma delas, ressaltando que o foco do governo é atender aos anseio da população. “Goiás é trabalho, ação e dinamismo”, sustentou. Outros R$ 500 mil em aditivo se somarão aos investimentos do Goiás na Frente na cidade de Lagoa Santa, .

Durante a passagem da caravana do Goiás na Frente, o vice-governador José Eliton anunciou a construção de 50 casas para famílias carentes do município e lembrou que obras estruturantes em toda a região vão beneficiar indiretamente a vida em Lagoa Santa.

Ao lado do prefeito, ele visitou as obras concluídas de urbanização do lago no centro da cidade, importante área de lazer para a comunidade.

Comunicação Vice-Governadoria