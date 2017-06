Goiás na Frente: assinado convênio de R$3 milhões para Palmeiras de Goiás

Data de publicação: 19 de junho de 2017 - 9:41

O governador Marconi Perillo foi recebido com carinho pela população de Palmeiras de Goiás, sua terra natal, para o encerramento das Cavalhadas do município neste domingo, dia 18. Marconi assistiu ao encerramento da Festa do Divino Espírito Santo, realizada há 109 anos no município, e assinou convênio do Goiás na Frente com o prefeito Vando Vitor para a liberação de R$ 3 milhões para investimentos no município. Marconi teve intensa agenda de trabalho neste domingo e também assistiu às Cavalhadas e anunciou benefícios em Crixás e em São Francisco de Goiás.

“Eu participo das Cavalhadas de Palmeiras desde criança, é sempre uma emoção muito grande ver a manifestação da fé cristã aqui na minha terra natal, pela qual tenho muito amor. Participar das Cavalhadas de Palmeiras me faz lembrar de quando eu era menino, da infância feliz que tive aqui. Isso me enche de gratidão”, disse o governador.

O governador saiu da arquibancada do Cavalhódromo e assistiu ao início da apresentação no campo do Cavalhódromo. Os cavaleiros saudaram o governador e a Caravana do Goiás na Frente. “É emocionante ver a apresentação de perto, é sempre uma beleza”, disse Marconi. O prefeito Vando Vitor disse que, graças ao apoio do Governo de Goiás, as Cavalhadas deste ano são as maiores em 109 anos de devoção ao Divino Espírito Santo.

Com o Circuito Cavalhadas, o Governo de Goiás investe nas festividades do Divino Espírito Santo, valorizando a cultura e as manifestações religiosas tradicionais do Estado. Milhares de pessoas lotaram as arquibancadas para ver os cavaleiros e os mascarados, que coloriram o fim da tarde de Palmeiras, num domingo que terminou com um pôr-do-sol cuja beleza chamou a atenção dos participantes.

O prefeito Vando Vitor agradeceu os investimentos do Goiás na Frente e disse que, “mesmo vindo sempre a Palmeiras para manifestar seu amor por sua terra natal, Marconi jamais chega de mãos vazias, sempre expressando sua generosidade pelo município que deu ao Estado o maior líder da história de Goiás”. Dos R$ 3 milhões, R$ 2,8 milhões serão empregados, segundo o prefeito, na canalização do Córrego Pontilhão. “Palmeiras de Goiás cresceu e a canalização do Pontilhão é imprescindível. Muitos passaram por aqui e disseram que fariam a obra, mas quem vai resolver, mais uma vez, é o governador Marconi Perillo”, disse Vando Vitor.

“Essas cavalhadas fazem parte do Circuito das Cavalhadas e tem total apoio do Governo do Estado e da Goiás Turismo. Essa é uma forma que encontramos de valorizar e prestigiar esse patrimônio histórico e cultural do Estado”, disse Marconi Perillo “Esse é um circuito altamente positivo. O Governo de Goiás tem uma ação muito forte na área da proteção cultural e o governador Marconi faz uma iniciativa muito forte na preservação da nossa cultura”, disse José Eliton.

“É muita satisfação poder participar de uma festa da minha cidade junto com o meu governador”, afirmou o presidente da Assembleia Legislativa, José Vitti. “Essa é uma festa que, para nós palmeirenses, nos envaidece, movimenta toda região, faz com que as pessoas realmente se envolvam”, afirmou.

“O Governo de Goiás tem nos ajudado muito. Nós trazemos turistas para o município o que gera um aquecimento muito grande na econômica”, afirmou ainda Vando Vitor. “O mais importante aqui é o apoio do Governo de Goiás. Este ano está superando todas as outras edições e o governador segue investindo na cultura, nas nossas cavalhadas e na nossa querida Palmeiras”, afirmou a deputada estadual Eliane Pinheiro.

Em entrevista, o governador Marconi Perillo falou sobre os resultados do Goiás na Frente e dos benefícios da assinatura do convênio de R$ 3 milhões com o município de Palmeiras de Goiás. “Nós centralizamos a decisão pelas obras nas mãos dos prefeitos e vereadores”, afirma. “Os prefeitos estão definindo livremente onde e como vão aplicar os recursos, o que nos deixa muito realizados, porque nosso objetivo é justamente esse: garantir os recursos para que ele sejam aplicados da forma como a população realmente deseja e precisa”, disse Marconi.

Gabinete de imprensa da Governadoria