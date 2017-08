Goiás na Frente beneficia Alto Paraíso com R$ 3 milhões e 90 casas com energia solar

Data de publicação: 31 de agosto de 2017 - 12:34

Alto Paraíso de Goiás (425 quilômetros de Goiânia), cidade do Nordeste Goiano, localizada na Chapada dos Veadeiros, recebeu o governador Marconi Perillo nesta quinta-feira, dia 31, para assinar o convênio no Goiás na Frente e receber R$ 3 milhões do Tesouro Estadual. A cidade é considerada um dos mais importantes roteiros turísticos ecológicos de Goiás, do Brasil e do mundo, conhecida pelas cachoeiras, paisagens naturais e práticas sustentáveis.

Acompanhado da primeira-dama e presidente de honra da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), Valéria Perillo, Marconi foi recebido com entusiasmo pelos moradores, que o têm como parceiro, pela atenção que o Governo do Estado tem dispensado a Alto Paraíso. “Eu quero agradecer pela presença de todos vocês e pelo comprometimento com as ações do governo”, disse Marconi aos populares. Valéria entregou kits de enxovais, do Projeto Meninas de Luz, da OVG, para adolescentes grávidas.

O prefeito Martinho Mendes da Silva e a população definiram que o melhor a fazer com o dinheiro é aplicá-lo em pavimentação urbana. Alto Paraíso recebeu também R$ 290 mil da Agehab, por meio do Cheque Mais Moradia – Comunitário – para a construção de duas praças sustentáveis no Distrito de São Jorge e no setor Cidade Alta, além de 90 instrumentos musicais para a Orquestra Jovem, “que vai beneficiar, inicialmente, 150 jovens”, declarou Marconi, e a liberação de recursos para empréstimos do Banco do Povo.

“Eu quero agradecer ao Governo de Goiás por fazer de Alto Paraíso um lugar melhor para se viver”, salientou o prefeito. O governador enumerou obras e serviços levados a Alto Paraíso, como o programa Meninas de Luz, o destacamento de uma unidade de atendimento do Corpo de Bombeiros e de um Delegado de Polícia, cursos profissionalizantes, investimentos em saneamento básico etc, que totalizam R$ 16,3 milhões. “Isso aqui é compromisso para as futuras gerações. Nós estamos começando aqui e isso não pode parar”, pontuou Marconi.

Energia solar

O governador entregou 40 casas no setor Novo Horizonte, e outras 50 moradias na Cidade Alta, todas com energia solar fotovoltaica. Os imóveis foram construídos com recursos do Cheque Mais Moradia em parceria com o Governo Federal, por meio dos programas Oferta Pública Sub-50/II e FGTS, investimento de R$ 2,8 milhões (R$ 1,3 milhão do Tesouro Estadual). Marconi autorizou a construção de mais 50 casas populares em Alto Paraíso.

Infraestrutura rodoviária

O vice-governador José Eliton falou das obras rodoviárias que contribuem para o aquecimento da economia e do turismo na Região da Chapada dos Veadeiros. “Eu quero destacar que o Goiás na Frente atua em todas as áreas, e aqui não é diferente, onde nós estamos investindo em infraestrutura rodoviária. A rodovia ligando Alto Paraíso a Colinas do Sul está em estado avançado de execução. A rodovia Estrada Parque, que vai ligar Guarani de Goiás a Terra Ronca, é outra obra importante para este eixo turístico”. Disse também que o Goiás na Frente é um programa ambicioso e que tem transformado para melhor o Estado de Goiás.

Território do Bem Viver

O governador assinou o Marco de Cooperação com as Nações Unidas, fazendo dali um Território do Bem Viver, com foco na Agenda 2030, que visa “criar mais empregos, e de qualidade, porque no Brasil temos muitas pessoas desempregadas. É importante também valorizamos as mulheres, que são uma parte muito importante da solução. A meta é não deixar ninguém para trás”, disse o representante do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Niky Fabiancic. O projeto piloto da iniciativa, em Goiás, será implementado em Alto Paraíso.

Gabinete de Imprensa do Governador de Goiás