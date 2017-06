Goiás na Frente: Cachoeira Alta e Paranaiguara recebem recursos e benefícios habitacionais do Governo de Goiás

Data de publicação: 16 de junho de 2017 - 9:20

Nesta sexta-feira, dia 16, às 10 horas, o governo de Goiás assina, em Cachoeira Alta, ordem de serviço do Programa Goiás na Frente e entrega de mais benefícios habitacionais para a população do município. O presidente da Agência Goiana de Habitação (Agehab), Luiz Stival, que acompanha a agenda do governador Marconi Perillo, destaca que Cachoeira Alta é um exemplo dos avanços da política habitacional executada pela gestão estadual desde 2011. “Já foram entregues 174 moradias no município e estamos com 83 em fase de conclusão. E agora o governador já vai assinar autorização para construção de mais 73 unidades habitacionais”, frisa Luiz Stival.

Também será assinada ordem de serviço do Programa Goiás na Frente, destinando mais de R$ 1 milhão em Cheque Mais Moradia para construção de mais 73 unidades habitacionais no município. Localizado na região Sudoeste de Goiás, distante 360 quilômetros de Goiânia, Cachoeira Alta já recebeu investimentos na área habitacional da ordem de R$ 7 milhões, fruto de parceria do Governo de Goiás, por meio da Agehab, com o governo federal. Desse total, mais de R$ 5,5 milhões são de recursos diretos do Estado, com o Cheque Mais Moradia.

A cidade foi atendida em diversos programas viabilizados pela Agehab junto ao Ministério das Cidades e Caixa Econômica Federal, com aporte garantido de contrapartida do Estado em Cheque Mais Moradia. Numa parceria direta com a Prefeitura, a Agehab está integralizando repasses de um convênio de construção de 175 moradias, das quais 92 já foram entregues e as outras 83 estão em fase de conclusão. Em outro convênio com a Caixa/FGTS imóvel na planta, modalidade em que o município foi o primeiro a firmar parceria, foram construídas pela Agehab 42 moradias com quase R$ 1 milhão de recursos do Cheque Mais Moradia e R$ 300 mil do FGTS. Na parceria com o programa Oferta Pública Sub-50 (que atende municípios com até 50 mil habitantes), foram investidos R$ 1,2 milhão para construção de 40 moradias, dos quais R$ 200 mil do Estado.

Também será entregue Cheque Mais Moradia, modalidade Comunitário, para construção da arquibancada e da iluminação do Estádio Municipal e também Cheque Construção para 19 famílias que integram convênio de moradias em andamento, no valor total de R$ 190,00. Já foi construído no município a sede do Conselho Tutelar com recursos do Cheque Comunitário e está em execução a Praça da Bíblia. O Governo de Goiás beneficiou Cachoeira Alta com recursos para reforma de 239 moradias.

Fim do aluguel

O operador de máquinas Ordelei Sousa Silva, 35 anos, pagava aluguel de R$ 350 para morar em um barracão só no reboco. A história de sua família tomou novo rumo ao receber uma das 174 moradias entregues pelo Governo de Goiás em Cachoeira Alta no começo de 2015. “Meu filho pequeno, com três anos na época, contou para a avó que morava em uma casa ‘tão linda, toda pintadinha’. Isso resume a alegria que todos nós sentimos ao realizar esse sonho”, disse Ordelei.

Ele diz que tem uma preocupação a menos na vida. “A gente não tem trabalho estável e não pode fazer compromisso com nada. Ter uma casa para minha família é uma segurança muito grande”, salientou o operador de máquinas.

Histórias como as da família de Ordelei Silva de Cachoeira Alta se repetem em todos os 246 municípios de Goiás. Segundo o presidente da Agehab, Luiz Stival, o governo do Estado tem feito uma revolução em habitação de interesse social, com programas inovadores e uma política de promoção de moradia ousada para as famílias que mais precisam. Já foram beneficiadas cerca de 200 mil famílias com casa própria, melhoria de moradias precárias, equipamentos comunitários e escrituras de imóveis.

“Já viabilizamos a construção de mais de 33 mil moradias, das quais 14 mil já entregues às famílias. Outras 19 mil estão em andamento. Os canteiros de obras da Agehab estão em todos os municípios. E a determinação do governador é de ampliar a oferta de moradias nos municípios. Estamos aguardando apenas as prefeituras apresentarem as áreas e a documentação exigida para celebrarmos os primeiros convênios do Programa Goiás na Frente. Os recursos estão disponíveis”, afirma Luiz Stival.

Paranaiguara

Na visita à Paranaiguara, às 11h30, também na região Sudoeste, entre outras ações, o governador assina convênio para que a Agehab promova regularização fundiária de áreas do Estado no município, com o programa Casa Legal – Sua Escritura na Mão. A solenidade acontecerá no Teatro Municipal, ao lado da prefeitura. O convênio, com a Associação de Moradores de Apoio Social de Paranaiguara, autoriza a Agehab a fazer a regularização do Setor Mateirinha e escriturar os imóveis de 64 famílias. O bairro tem aproximadamente 30 anos de existência. Esse programa executado pela Agehab desde 2011 – já com vários prêmios nacionais –, atua em 52 municípios para legalizar 104 bairros implantados em áreas de domínio do Estado com escrituração gratuita dos imóveis de 47,6 mil famílias. Nesse período já foram entregues 17,5 mil escrituras e pouco mais de 30 mil estão em andamento na Agehab.

Gerente de Comunicação Organizacional e Eventos Agehab