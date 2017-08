Goiás na Frente: Cachoeira de Goiás recebe R$ 1,78 milhão para obras

Data de publicação: 22 de agosto de 2017 - 17:03

Município com pouco mais de 1.500 habitantes, na região Oeste do Estado, Cachoeira de Goiás acaba de receber R$ 1,78 milhão proveniente do programa Goiás na Frente para serem aplicados em obras de pavimentação e recuperação asfáltica. O pagamento foi autorizado pelo governador Marconi Perillo e o vice-governador José Eliton, durante solenidade realizada no início da tarde desta terça-feira, dia 22, na praça central da cidade.

No mesmo ato, o governador autorizou a Agehab a firmar convênio com a Prefeitura para a construção de 35 casas populares no valor de R$ 1,7 milhão, dentro do programa Goiás na Frente – Habitação, cuja programação prevê a construção de 30 mil moradias até o final do próximo ano, sempre em parceria com os municípios.

Durante discurso para cerca de 300 pessoas, o governador lembrou que há mais de 30 anos sonhava com a pavimentação da rodovia que liga Cachoeira de Goiás a Aurilândia. “Passei muitas vezes por aqui em estrada de chão. Quis o destino que fosse eu o governador a fazê-la”, declarou.

A rodovia está praticamente pronta. “Cachoeira de Goiás dá um grande passo para o seu desenvolvimento. Essa é uma iniciativa concreta do Goiás na Frente. Voltarei logo aqui para, principalmente, inaugurar essa grande obra de integração regional”, garantiu.

O prefeito Geraldo Neto reconheceu que ao longo de seus mandatos, “Marconi tem feito muito por nós”, destacando a construção de três setores através de parcerias com a Agehab e pavimentação asfáltica de praticamente toda a cidade. “Cachoeira está satisfeita com sua gestão”, salientou.

Gabinete de Imprensa do Governador de Goiás