Goiás na Frente: convênio de R$ 1 milhão para obras em Divinópolis

Data de publicação: 30 de agosto de 2017 - 16:58

Na sequência de reuniões no Nordeste de Goiás, o vice-governador, José Eliton, foi a Divinópolis de Goiás representar Marconi Perillo na oficialização do Programa Goiás na Frente. A comitiva comandada por Eliton, que é o coordenador geral do programa, foi recebida com festa no clube da cidade. Mais de 800 pessoas assistiram à solenidade de assinatura de convênio.

A prefeitura vai receber R$ 1 milhão do governo estadual para realizar obras de pavimentação asfáltica e recapeamento de 70% das ruas da cidade. “Com esses recursos, vamos beneficiar o Parque Anhanguera, Setor Ginete e o Centro da Cidade”, afirmou o prefeito Alex Santa Cruz, ao considerar o Goiás na Frente “o maior projeto já realizado pelo governador Marconi Perillo”.

O programa, afirmou, “atende as necessidades básicas de todos os municípios do Estado de Goiás”. O prefeito disse ainda que Divinópolis “jamais teria condições de receber esses recursos de outra forma se não fosse pelo Goiás na Frente”, sublinhou.

Plano de austeridade

“Hoje estamos aqui para uma reunião de trabalho, lançando obras e serviços importantes para o desenvolvimento de Divinópolis”, afirmou José Eliton. O vice-governador imputou ao plano de austeridade implantado por Marconi Perillo em 2014 e 2015 o sucesso do Goiás na Frente, “com mais de R$ 9 bilhões em recursos investidos em todas as regiões de Goiás”.

Lembrou o fato de Marconi ter reduzido as 21 secretarias para dez, cortado gastos e diminuído cargos comissionados, “para evitar que o Estado entrasse em colapso e não se tornasse um Rio de Janeiro, um Rio Grande do Sul ou um Minas Gerais, que parcelam o pagamento dos servidores, enquanto Goiás paga em dia e ainda realiza investimentos em obras importantes para o desenvolvimento do Estado”, apontou.

Foto: Mantovani Fernandes

Gabinete de Imprensa do Governador de Goiás