Goiás na Frente: Crixás terá R$ 2 milhões para recapeamento asfáltico em três bairros

Data de publicação: 18 de junho de 2017 - 19:52

O governador Marconi Perillo reservou o domingo, dia 18, para participar das Cavalhadas em três municípios: Palmeiras de Goiás, São Francisco e em Crixás. Neste último, aproveitou a visita para assinar convênio com a prefeitura no valor de R$ 2 milhões, que serão utilizados para o recapeamento total das vias urbanas em três bairros, por meio do Programa Goiás na Frente.

Ele anunciou a construção de quatro pontes, que vão ligar o município a Nova Crixás, “bem como a retomada de obras importantes de Santa Terezinha a Nova Iguaçu, Uirapuru a Mundo Novo, e para o Distrito de Auriverde”. “O Programa Goiás na Frente distinguiu Crixás com muitos benefícios, com muitas obras que vão ser executadas neste ano e no ano que vem”, afirmou o governador.

Recepcionado logo na entrada de Crixás por cavaleiros Cristãos, falou sobre o quanto esta manifestação cultural o deixa emocionado, desde criança, em sua cidade natal. “É sempre um prazer prestigiar as Cavalhadas. Quando eu tinha três, quatro anos eu me lembro de ter participado da primeira Cavalhada, em Palmeiras de Goiás. A minha mulher, que é de Pirenópolis, sempre participou das Cavalhadas. Eu sempre adorei participar, ajudar e apoiar esse patrimônio dos goianos que são as nossas festas religiosas culturais e folclóricas”, afirmou Marconi, que instituiu o chamado Circuito das Cavalhadas, ano passado, com assistência financeira para treze cidades que mantêm a festa.

O prefeito de Crixás, Plínio Paiva, agradeceu os recursos do Goiás na Frente e a ajuda do governo estadual, que no ano passado construiu o Cavalhódromo no município. “Nós estamos satisfeitos com o que o senhor está fazendo em Crixás. Essa estrutura que você está vendo aqui montada é resultado do que o senhor empenhou junto à Goiás Turismo. Uma estrutura modelo aqui em Crixás”, relatou Paiva. O prefeito disse estar muito satisfeito com o anúncio das quatro pontes, que vão melhorar substancialmente o acesso a Nova Crixás.

Sobre os recursos do convênio do Programa Goiás na Frente, o prefeito agradeceu a maneira democrática como Marconi instituiu a destinação da verba. “Graças ao senhor, vamos asfaltar os bairros Lago Azul, Portal do Sonho e Jardim dos Ipês”, declarou o prefeito, ao entregar souvenirs ao governador em alusão às Cavalhadas de Crixás, que tem mais de 100 anos de tradição.

Cultura

Coordenador geral do Programa Goiás na Frente, José Eliton falou da importância do programa para os municípios, sobretudo os menores. Discorreu também sobre o quanto Goiás investe em cultura, como forma de preservar as tradições e manifestações populares no Estado. “As Cavalhadas são a expressão da fé, da tradição, da cultura do Estado de Goiás. E o governador Marconi se notabilizou como aquele que protege os valores e expressões culturais do Estado de Goiás, simbolizadas nas festas das Cavalhadas, entre tantas outras manifestações culturais goianas, como o Fica, o Canto da Primavera, Festival de Teatro de Porangatu, entre outros. Em Goiás temos o ‘Governo da Cultura’”, sentenciou.

Gabinete de Imprensa do Governador de Goiás