Goiás na Frente: Davinópolis firma convênio de R$ 1 milhão para obras de pavimentação urbana

Data de publicação: 25 de agosto de 2017 - 12:42

Na sequência das ações do programa Goiás na Frente, cujos investimentos beneficiam todo o Estado, o governador Marconi Perillo comandou hoje de manhã, em Davinópolis, solenidade de assinatura de convênio de R$ 1 milhão com o prefeito Robson Luiz Gomes, cujos recursos serão aplicados em obras de pavimentação urbana. Foi a segunda cidade do dia visitada pela comitiva liderada por Marconi e o vice-governador José Eliton.

A saudar o prefeito, Marconi agradeceu a presença numerosa de populares na Câmara Municipal, para prestigiar a assinatura do convênio do Goiás na Frente. Antes, visitou a obras de construção da GO-210, que liga Davinópolis ao município de Monte Carmelo (MG), segundo ele fundamental para o desenvolvimento da cidade. Garantiu que voltará à cidade, em novembro, para inaugurar a rodovia. “É uma obra muito importante, que tenho orgulho de tê-la incluído no programa Goiás na Frente”.

Sobre o convênio de R$ 1 milhão, destacou que o prefeito, após ouvir a comunidade, escolheu aplicar os recursos em pavimentação. “Muitas pessoas me perguntam se não me canso de ser governador”, disse Marconi, acrescentando que “tem prazer de ser governador, não é fardo, me dá prazer de fazer as coisa acontecerem”, por que pode mudar a vida das pessoas, transformar discurso em ações práticas. “Não há nenhuma cidade em Goiás que não tenha sido muito beneficiada com os recursos do governo do Estado”, afirmou, listando as principais obras nos municípios que integram a região da Estada de Ferro. Também ressaltou que conhece o Estado de ponta a ponta, não apenas no mapa, mas pessoalmente.

“Eu nunca vi aqui para xingar ninguém”, assinalou Marconi, ao ressaltar que nunca foi ao município sem levar recursos. “Eu venho sempre aqui para trazer benefícios”. “Enquanto eu o José Eliton estivermos no governo, as portas dos palácios estarão sempre abertas para Davinópolis”, concluiu.

Governo municipalista

O prefeito Robson disse que se inspira na gestão pública estadual, que sempre prestigiou as pequenas cidades. Historiou o conjunto de ações do Governo do Estado no município, com destaque para a rodovia, em fase de conclusão, que liga Davinópolis a Minas Gerais. “Vamos lembrar muito por ter levado grandes obras para Davinópolis”, disse.

Gabinete de Imprensa do Governador de Goiás