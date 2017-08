Goiás na Frente destina R$ 1,5 milhão para Estrela do Norte

Data de publicação: 23 de agosto de 2017 - 14:28

O Goiás na Frente volta à Região Norte do Estado, desembarcando nesta quarta-feira, dia 23, em Estrela do Norte (360 quilômetros de Goiânia), com 3,5 mil habitantes, onde o governador Marconi Perillo repassou, em convênio coma prefeitura, R$ 1,5 milhão, para financiar obras de pavimentação asfáltica e melhorar a infraestrutura do município.

O prefeito Wagney Costa agradeceu pelo “socorro que chegou na hora certa, porque a situação dos municípios não está fácil”. Ele destacou que, “além do dinheiro liberado, o Governo do Estado nos ajudou a reformar quatro praças, obras que embelezaram a cidade e valorizaram os imóveis”.

O governador salientou que com o dinheiro do Goiás na Frente “será possível recuperar 70% das ruas de Estrela do Norte, e nós vamos ajudar a recuperar os outros 30%”.

O público compareceu em grande número, como sempre ocorre nos encontros do Goiás na Frente. O que chamou a atenção em Estrela do Norte foi os jovens, que procuraram o governador para conversar e também fazer fotos e selfies. “Eu estou feliz com a presença de tantos estudantes, porque vocês são o futuro e o presente do nosso País. Eu também estudei em escola pública, como vocês, e eu levei a sério os meus estudos. Eu quero ressaltar que educação é a chave para um futuro de sucesso, e eu faço muito para que Goiás tenha uma educação pública de qualidade”, disse Marconi Perillo.

Foto: Marco Monteiro

Gabinete de Imprensa do Governador de Goiás