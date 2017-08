Goiás na Frente entrega 80 casas em Divinópolis e Monte Alegre

Data de publicação: 28 de agosto de 2017 - 17:30

O Governo de Goiás, por meio da Agência Goiana de Habitação (Agehab), entrega 80 moradias nos municípios de Divinópolis e Monte Alegre, nesta quarta-feira, dia 30, dentro da agenda do Goiás na Frente. São 40 unidades no loteamento Ginete em Divinópolis e 40 em Monte Alegre, no Setor Lava Pé Mãe Marinha.

Os investimentos para as 80 casas somam R$ 400 mil do tesouro estadual. No mesmo dia, a comitiva do governo estadual passa ainda por São Domingos, Campos Belos, Teresina de Goiás e Cavalcante.

O presidente da Agehab, Luiz Stival, destaca que o governo cumpre a missão de colocar em prática o maior programa de investimentos pós-crise em todo o País. “No último sábado o governador inaugurou a primeira obra do Programa Goiás na Frente em Gameleira de Goiás. Um milhão de reais foram investidos em pavimentação asfáltica, meio-fio e galerias pluviais e continuamos inaugurando casas e assinando ordens de serviço para construção de muito mais em todo Estado. Com seriedade, compromisso e planejamento, Marconi está revolucionando as áreas social e econômica do estado e isso inclui a habitação”, frisa Stival.

As moradias de Divinópolis foram concluídas com recursos estaduais, do Cheque Mais Moradia, modalidade Construção, e federais. Com 5 mil habitantes, Divinópolis, que fica no Nordeste goiano, já recebeu mais R$ 2,6 milhões em benefícios para moradia, nas três modalidades do cheque Mais Moradia: comunitário, construção e reforma. No total, são 534 unidades no município, entre as que já foram entregues e as que estão em execução. A solenidade de entrega está prevista para as 9h30.

Em Monte Alegre de Goiás, também no Nordeste goiano, os mais de 8,3 mil habitantes vão acompanhar a entrega de 40 moradias no setor Setor Lava Pé Mãe Marinha. Com a entrega dessas 40 unidades, a Agehab completa 80 famílias beneficiadas no município. Mais dez unidades habitacionais estão em reforma, além do ginásio municipal, pelo Cheque Mais Moradia, Modalidade Reforma. A solenidade de entrega das residências será realizada às 13 horas.

