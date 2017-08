Goiás na Frente: Guapó começa maior programa de pavimentação asfáltica de sua história

Data de publicação: 19 de agosto de 2017 - 7:30

Os recursos do programa Goiás na Frente, do governo estadual, estão mudando para melhor a infraestrutura do município de Guapó, a 27 Km de Goiânia. O prefeito Colemar Cardoso já iniciou os serviços do maior programa de pavimentação asfáltica da história da cidade. Serão 100 mil metros quadrados de asfalto novo. Quatro bairros serão contemplados nesta primeira etapa: Jardim Primavera, Cidade Nova, Residencial Vale do Sol e Região Central. Além deles, o Distrito de Posselândia também será beneficiado.

Em julho, a prefeitura de Guapó recebeu a segunda parcela do convênio com o Governo de Goiás, no valor de R$ 250 mil. A parceria entre governo e prefeitura, no programa Goiás na Frente, é no total de R$ 2,5 milhões. O prefeito Colemar afirma que o diferencial do Goiás na Frente é a liberdade para que o gestor municipal aplique os recursos de acordo com as prioridades do município.

O programa Goiás na Frente ainda vai impulsionar o desenvolvimento de Guapó com investimentos e obras importantes em outras áreas. Entre as principais estão a construção de 300 unidades habitacionais, cobertura da quadra do C.E. Posselândia, reconstrução da GO-219 no perímetro urbano, calçamento e estrutura de iluminação e manutenção de rodovias.

Maior do Brasil

O Goiás na Frente é o maior programa de investimentos e obras no Brasil. O governador Marconi Perillo está firmando convênios com todas as 246 prefeituras do Estado, independentemente de qualquer rivalidade partidária. Nos próximos dias, Marconi vai atingir a marca de 200 cidades visitadas.