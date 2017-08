Goiás na Frente: Ivolândia recebe R$ 1,5 milhão para infraestrutura

Data de publicação: 22 de agosto de 2017 - 16:17

Ivolândia (187 quilômetros de Goiânia) com aproximadamente 3 mil habitantes, recebeu R$ 1,5 milhão do Goiás na Frente, entregues pelo governador Marconi Perillo, que está percorrendo os 246 municípios do Estado liberando recursos para melhorar as condições das cidades, movimentar a economia e gerar empregos. O governo estadual também autorizou a construção de 120 casas e a pavimentação da rodovia que liga o município a Cachoeira de Goiás.

O prefeito Fábio Seabra e a população definiram como o dinheiro será aplicado: pavimentação urbana, construção de uma praça, construção de uma garagem e a reforma do Centro Administrativo. “O prefeito tem pressa e o povo também tem; e como o Goiás na Frente tem pressa, nós temos a certeza de que Ivolândia será melhor, mais acolhedora e mais próspera num futuro muito próximo”, afirmou o prefeito.

“Eu quero destacar o trabalho do prefeito Fábio que, mesmo diante das dificuldades, tem feito muito por Ivolândia, que não tem uma arrecadação muito expressiva. Eu quero aproveitar a ocasião para dizer a ele que, no que precisar, pode contar conosco. Eu e o José Eliton estamos à disposição das prefeituras, dos interesses da nossa gente”, pontuou Marconi.

A população e cerca de 20 prefeitos da região lotaram o prédio da Câmara Municipal para saudar o governador Marconi. O Goiás na Frente tem “uma visão municipalista prática, porque é o prefeito, ao lado das pessoas, quem escolhe as obras, porque eles conhecem o dia a dia do município e sabem de suas prioridades”, salientou o vice-governador José Eliton.

Foto: Marco Monteiro

Gabinete de Imprensa do Governador de Goiás