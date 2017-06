Goiás na Frente: Paranaiguara assina convênio de R$ 1,5 milhão para obras e recebe ônibus escolar

Data de publicação: 16 de junho de 2017 - 20:03

O governador Marconi Perillo comandou nesta sexta-feira, dia 16, em três cidades da Região Sudoeste do Estado, a Caravana do Programa Goiás na Frente, liderando reuniões nos municípios de Cachoeira Alta, Paranaiguara e São Simão. Em Paranaiguara, ele e o vice-governador, José Eliton, foram recebidos por mais de 500 pessoas no Teatro Municipal, onde assinaram convênio no valor de R$ 1 milhão e 500 mil, firmado com a prefeitura. Prefeito da cidade, Aldalberto Amorim, após ser recebido pelo governador em 6 de dezembro último, decidiu utilizar o recurso para pavimentação asfáltica das ruas do município.

Marconi assinou também autorização para a Seduce licitar a obra para construção de uma quadra de esportes na Escola Estadual Bartolomeu Bueno, no valor de R$ 695 mil. Na mesma solenidade, entregou a chave de um ônibus escolar e assinou convênio para que a Agehab faça a regularização dos imóveis de 64 famílias do Setor Mateirinha, pelo Programa Casa Legal – Sua Escritura na Mão.

Os moradores que lotaram o teatro ouviram as palavras do prefeito Adalberto Amorim, segundo o qual o programa Goiás na Frente “é super importante”. Enquanto alguns estados brasileiros, como Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul passam por dificuldade até para pagar os servidores públicos, observou, “o governo de Goiás paga rigorosamente em dia e está agora aplicando mais de R$ 9 bilhões em investimentos em todos os municípios de Goiás. O senhor, governador, é uma pessoa que nos traz orgulho, que inova, que trabalha. Eu tenho acompanhado sua dinâmica e sua gestão”, declarou, dirigindo-se a Marconi.

O governador comentou sobre a facilidade em trabalhar com o prefeito Adalberto Amorim, com quem disse ter contato constante nos mais de 30 anos de vida pública. “É um prefeito organizado, procura fazer as coisas da melhor maneira possível”, elogiou Marconi, que falou da dispensa de contrapartida financeira da prefeitura para execução das obras: “Não tem que pagar nada. Estamos doando este dinheiro para que ele seja utilizado em favor do povo. Essa é a lógica do Programa Goiás na Frente. É fazer tudo para propiciar melhorias para as comunidades”.

Marconi expôs também a maneira com que se definiu a destinação dos recursos. “Eu não disse para o prefeito: ‘Faça isso ou faça aquilo’. Apenas orientei para que definissem com os vereadores e a comunidade, onde o dinheiro fosse aplicado. E eu tenho certeza que serão muito bem investidos os recursos”, assinalou.

Os R$ 9 bilhões do Goiás na Frente – dos quais R$ 6 bilhões são do Tesouro estadual e o restante da iniciativa privada, explicou Marconi, além de melhorar a vida das pessoas nos municípios, vão gerar milhares de empregos nas frentes de trabalho criadas em todos os municípios em que os recursos estão sendo aplicados.

Coordenador do Goiás na Frente, José Eliton ressaltou que o programa, além de promover desenvolvimento em todas as regiões de Goiás, ainda serve para atenuar a onda de pessimismo da população, em relação ao atual momento econômico. “Este é o espírito do Programa Goiás na Frente. Em cada canto desse Estado, leva uma palavra de fé, de esperança e a certeza que o Brasil tem jeito e Goiás é o Estado que anda na frente e tem o governador que é exemplo do Brasil”, bradou.

Gabinete de Imprensa do Governador de Goiás