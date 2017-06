Goiás na Frente: R$ 2 milhões para Maurilândia e ponte sobre o Rio Verdão

Data de publicação: 20 de junho de 2017 - 17:44

Depois de assinar atos e entregar recursos para melhorias às populações de Bom Jesus de Goiás e Castelândia, o governador Marconi Perillo foi a Maurilândia, também no Sul do Estado, onde liberou para a prefeita, Edjane Alves, a primeira parcela (R$ 200 mil) dos R$ 2 milhões do Goiás na Frente.

Os recursos liberados serão aplicados também na construção da ponte sobre o Rio Verdão. O governador afirmou que em 15 dias a Agetop deve licitar a obra, que será feita até o ano que vem. Marconi frisou que o Governo de Goiás faz muitas obras, “mas sempre coloca à frente as pessoas mais humildes. Só vale a pena fazer política se for para fazer o bem”, assinalou.

Maurilândia tem 54 anos de emancipação, aproximadamente 13 mil habitantes, e fica a 248 quilômetros de Goiânia. A população recepcionou o governador na Praça da Matriz e o que chamou a atenção foi o grande número de jovens conectados com os acontecimentos políticos do Estado.

“O povo de Maurilandia é eternamente grato pelo que o senhor fez, está fazendo e ainda vai fazer pela cidade. No total, o governo vai investir quase R$ 8 milhões em Maurilândia. O senhor ‘Marconi Perillo’ é o melhor governador de todos os tempos”, frisou a prefeita. “Sabemos que o Brasil está em crise, mas Goiás está na frente, com os pagamentos em dia, com obras em todo o Estado e com programas sociais que serviram de modelo para o governo federal”, observou a prefeita.

Gabinete de Imprensa do Governador de Goiás