Goiás na Frente repassa R$ 1 milhão para São Francisco de Goiás

Data de publicação: 18 de junho de 2017 - 23:24

São Francisco de Goiás está inserida no Circuito das Cavalhadas 2017 do Estado de Goiás, organizado pela Goiás Turismo. O governador Marconi Perillo tem dedicado atenção especial à celebração religiosa que remonta a luta travada entre mouros e cristãos, tendo como resultado final o triunfo dos cristãos. A festa é tradição na cidade há 167 anos.

“Essa é a marca do Governo de Goiás, que conhece todos os municípios e está sempre disposto a ouvir a comunidade. Nesse momento de crise, nós nos sentimos muito honrados de termos um Estado que administra voltado para a realidade dos municípios”, reconheceu o prefeito de São Francisco de Goiás, Wilmar Ferreira Silva.

Na saída de Goiânia para São Francisco de Goiás, até no perímetro urbano da capital, a via de acesso à GO-080 foi duplicada, sinalizada, iluminada e monitorada por câmeras de alta resolução. Sobre a conclusão da obra até a BR-153, que dá acesso aos municípios do Vale do São Patrício, o governador disse que o restante da duplicação “foi retomado com todo vapor e, se Deus quiser, vamos terminar rápido para beneficiarmos todas as regiões por onde ela passa, principalmente o Vale do São Patrício”.

Goiás na Frente

Logo que chegou o governador assinou autorização de repasse no valor de R$ 1 milhão, via Programa Goiás na Frente, para São Francisco. “Nós vamos aplicar os recursos na construção de uma galeria para 40 lojas à margem da GO-080, em asfalto urbano e na conclusão do nosso Terminal Rodoviário”, enumerou o prefeito que espera, para o futuro, novas parceiras com o governo para “a iluminação do perímetro urbano da GO-080 e a construção de casas populares”.

O coordenador do Goiás na Frente, vice-governador José Eliton, explicou que o governo “está levando recursos para todos os municípios. Mais de 150 já apresentaram seus projetos de engenharia que estão em fase de análise; mais de 25 já receberam os recursos e outros 29 devem receber na próxima semana. Esperamos que até o final deste semestre todos os municípios recebam os recursos. A prioridade tem sido asfalto”.

Cavalhadas

Realizada desde 1850 na cidade de São Francisco de Goiás, a tradicional Cavalhadas do pequeno município marcou mais uma vez a luta entre mouros e cristãos, em grande festa católica do Divino Espírito Santo e de Nossa Senhora do Rosário.

São Francisco de Goiás está a 96 quilômetros de Goiânia, localizada na Região Central do Estado, tendo como municípios vizinhos Jesúpolis, Jaraguá e Ouro Verde, com população estimada em 6,5 mil habitantes.

Gabinete de Imprensa do Governador de Goiás