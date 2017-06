Goiás na Frente: Santo Antônio da Barra vai aplicar recursos em recuperação e pavimentação asfáltica

Data de publicação: 20 de junho de 2017 - 19:59

Na rota de visitas aos municípios da região Sul do estado, a caravana do governo de Goiás entregou nesta terça-feira, dia 20, recursos do Goiás na Frente, em Santo Antônio da Barra (R$ 1 milhão), após passar por Bom Jesus de Goiás, Castelândia, Maurilândia e Turvelândia. O dinheiro será aplicado, prioritariamente, segundo a prefeita Sirleide Ramos, em recuperação e pavimentação asfáltica.

“Eu passei pelo bairro Sol Nascente, que será asfaltado. Quero voltar aqui para inaugurar essa obra. Nada melhor que trabalhar ao lado da prefeita de Santo Antônio da Barra”, destacou o governador Marconi Perillo.

A pequena Santo Antônio da Barra, com 4,5 mil habitantes, está distante de Goiânia 192 quilômetros. “Eu não tenho palavras para agradecer o governo do Estado. Eu estou junto com o senhor para o que der e vier, pois eu sei que outras parcerias serão firmadas com a nossa administração”, comemorou a prefeita.

“Nas últimas eleições eu ganhei em 229 cidades e perdi em 16, incluindo Santo Antônio da Barra, onde eu quase empatei. Mas isso não importa, porque o meu sucesso e o da senhora ‘Sirleide Ramos’ são importantes para as pessoas. E por isso eu honro o voto de todos os goianos”, observou Marconi.

Gabinete de Imprensa do Governador de Goiás