Goiás na Frente: São João D’Aliança recebe R$ 2 milhões para asfalto

Data de publicação: 31 de agosto de 2017 - 17:35

São João D’Aliança, no Nordeste goiano, recebeu com festa nesta quinta-feira, dia 31, por mais de 600 pessoas, na Feira Municipal, a caravana do Goiás na Frente, capitaneada pelo governador Marconi Perillo e o vice-governador Zé Eliton. Na chegada, mesmo após dois dias de agenda cheia na região, ele conversou com populares, ouviu demandas, assinou ofícios encaminhados à governadoria e posou para fotos.

A satisfação dos são-joanenses tinha motivo. O governador assinou convênio com a prefeitura no valor de R$ 2 milhões, que serão repassados à prefeita Débora Domingues para que sejam asfaltadas ruas do município. De acordo com ela, serão pavimentados o Bairro Monte das Oliveiras e a Vila Tiradentes, aumentando a cobertura asfáltica de 40% para 70% das vias urbanas da cidade.

Diante de demandas apresentadas pela prefeita, Marconi autorizou uma emenda de mais R$ 1 milhão, que somada à emenda do deputado estadual Cláudio Meirelles, no valor de R$ 300 mil, totaliza R$ 3 milhões e 300 mil pelo Goiás na Frente. “Por sua correção, pela sua competência, pelo seu amor à cidade, não teve como a gente não ajudar com mais um pouquinho”, justificou o governador, falando a Débora Domingues.

A prefeita comentou sobre a grave queda na arrecadação das prefeituras, decorrente da crise que abala o Brasil há três anos. Ela agradeceu a Marconi pela mão estendida à sua gestão. “Se não fosse esse grande programa de investimentos, o Goiás na Frente, estaríamos totalmente sem expectativas”, revelou, ao afirmar já ter recebido duas parcelas do programa, de R$ 200 mil cada.

“Somos o primeiro município do Nordeste goiano a receber. Já temos em conta R$ 400 mil. Digo aos prefeitos o seguinte: ‘corram atrás da documentação, pois o dinheiro está na conta do Estado’”, aconselhou a prefeita. “Nossa obra já está licitada e, nos próximos dias, vamos dar início a essa grande obra para São João D’Aliança”.

O governador elogiou a gestão da prefeita e a maneira como ela busca insistentemente os recursos junto ao governo estadual. “Na bonança, é muito fácil governar, com excesso de recursos. Difícil é governar na falta de dinheiro, como nós fizemos nestes últimos três anos”, destacou Marconi. “Com atividade econômica parada, Brasil dando marcha à ré, desemprego. Com isso tudo, comércio vende menos, arrecada-se menos, e aí não tem como juntar um dinheiro destes para fazer obras. Por isso é que estamos fazendo convênio com todos os prefeitos. Estamos compensando o que a cidade deixou de arrecadar”, explicou.

Coordenador geral do Goiás na Frente, o vice-governador Zé Eliton afirmou, em discurso, que o Nordeste goiano está vivendo dias melhores, porque Marconi e ele estão dando atenção especial aos municípios da região. “Entre 2011 e 2015, investimos mais de R$ 500 milhões. Investimentos importantíssimos para o desenvolvimento da região. Agora, pelo Goiás na Frente, serão mais R$ 400 milhões”, contabilizou.

Sem pontes, o povo fica ilhado

A prefeita de São João D’Aliança aproveitou a presença de Marconi no município para fazer menção à restauração da GO-116 e de pontes que ligam a cidade à zona rural: “Agradeço ao governador Marconi Perillo, juntamente com o vice-governador Zé Eliton, pela recuperação da GO-116, e da recuperação e reconstrução de todas as pontes. Nosso povo da zona rural é um povo muito sofrido e essas pontes deixavam o povo ilhado, porque praticamente todas as pontes estavam caídas”.

“Graças a Deus consegui nos últimos dois anos reconstruir a rodovia que liga Formosa, São João D’Aliança, Alto Paraíso, Teresina, Monte Alegre, Campos Belos. Os 400 quilômetros de uma rodovia que estava acabada e nós conseguimos reconstruir”, respondeu o governador.

Mais segurança ao Nordeste

O governador afirmou que, em breve, as forças de segurança que atendem aos municípios da Região Nordeste de Goiás receberão reforço de mais policiais. “No dia 5 de setembro vamos dar posse a mais 2 mil e 500 policiais militares. Será a maior cerimônia de posse da história da PM goiana. Já estou abrindo concurso para mais 2 mil policiais militares. Fora Polícia Civil, Polícia Técnico Científica, Bombeiros, agentes prisionais”, adiantou Marconi.

Foto: Mantovani Fernandes

Gabinete de Imprensa do Governador de Goiás