Goiás na Frente: São Simão assina convênio de R$ 1 milhão para recapear ruas

Data de publicação: 16 de junho de 2017 - 21:38

Na maratona desta sexta-feira, dia 16, por três municípios da região Sudoeste de Goiás, o governador Marconi Perillo foi recepcionado em São Simão (distante 368 quilômetros da capital) por mais de 1 mil e 500 pessoas no salão paroquial da Igreja Matriz. Marconi e o vice-governador, José Eliton, assinaram convênio com o município no valor de R$ 1 milhão, por meio do Programa Goiás na Frente, verba que será utilizada pela prefeitura para o recapeamento das ruas da cidade.

De acordo com o prefeito Wilber Floriano “Ibinho” (PTB), os recursos anunciados por Marconi, juntamente com outros R$ 550 mil conseguidos por meio de emenda parlamentar do deputado federal Jovair Arantes, serão suficientes para asfaltar todas as ruas de São Simão.

O governador destacou a maneira transparente com que são definidos os investimentos dos recursos do governo de Goiás, destinados ao Goiás na Frente. “Dinheiro que vamos passar para o prefeito. É o dinheiro do imposto que vocês pagam que volta pra cá em benefícios. Obras que o prefeito está escolhendo junto com vocês”, afirmou.

Conforme determinação de Marconi Perillo, a destinação dos R$ 6 bilhões do Goiás na Frente, oriundos do Tesouro estadual (outros R$ 3 bilhões serão pela iniciativa privada), foi definida de maneira democrática em mais de três meses de reuniões individuais no Palácio Pedro Ludovico Teixeira com cada um dos 246 prefeitos goianos, entre novembro do ano passado e fevereiro de 2017.

Papel dos parlamentares goianos

O vice-governdor José Eliton, que é coordenador geral do Goiás na Frente, agradeceu a participação da bancada goiana no Congresso Nacional e também a dos deputados da base de sustentação do governo estadual para o fortalecimento do Programa. “Foram fundamentais, o senador Wilder Morais, a senadora Lúcia Vânia, que nos ajudaram em Brasília a estabelecer as bases da renegociação das dívidas do Estado”, lembrou.

“Agradeço também os nossos deputados federais, aqui representados pelos deputados Heuler Cruvinel e Marcos Abrão. Faço menção também ao líder da bancada goiana, deputado Jovair Arantes. Enquanto alguns políticos tentavam atrapalhar, eles estavam em Brasília ajudando o governador Marconi a estabelecer este programa”, declarou em discurso.

Eliton fez também um agradecimento aos deputados estaduais da base de sustentação do governador Marconi na Assembleia Legislativa. Nas palavras do vice-governador, “tiveram a coragem de votar as medidas encaminhadas pelo governador Marconi. O Brasil hoje enxerga Goiás como um exemplo para outros estados. O governador teve a coragem de tomar as medidas e hoje os goianos celebram o investimento na ordem de R$ 9 bilhões em todas as áreas”, sublinhou.

