Goiás na Frente tem 843 obras em andamento no Estado

Data de publicação: 8 de novembro de 2017 - 17:39

O vice-governador e coordenador do Goiás na Frente, José Eliton, destacou nesta quarta-feira, dia 8, durante reunião de governança com coordenadores do programa e secretários estaduais, o volume de obras em andamento em todo o Estado. No total, são 843 ações e intervenções em diferentes frentes de serviços.

Esta foi a primeira reunião de governança para discutir ações do Goiás na Frente e analisar os próximos passos a serem cumpridos na agenda. O governador Marconi Perillo coordenou o encontro.

“Este é um programa importante para o desenvolvimento econômico e social do Estado”, disse o vice-governador. “A reunião nos dá a condição de verificar todas as obras que estão em curso, para que possamos estabelecer encaminhamentos adequados, além de agilizar a execução dos empreendimentos”, afirmou. De acordo com Eliton, o encontro teve por objetivo especificar ao governador a visão ampla de todas as ações do programa em nível estadual.

O vice-governador também discorreu sobre o Goiás na Frente Terceiro Setor – Social. Citou o Prêmio Reconhece Goiás, cujas inscrições foram abertas também nesta quarta-feira e vão até 30 de dezembro, baseado na Lei 19.857/2017 e no Decreto 9.071/2017. “O intuito é reconhecer pessoas, entidades da iniciativa privada e do terceiro setor que se destacam por meio de práticas inovadoras e de efetivo alcance social”, disse.