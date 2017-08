Goiás na Frente: Três Ranchos recebe R$ 1 milhão e benefícios

Data de publicação: 25 de agosto de 2017 - 20:37

Um dos principais destinos turísticos de Goiás, Três Ranchos recebeu hoje os benefícios do programa Goiás na Frente. O governador Marconi Perillo assinou convênio de R$ 1 milhão com o prefeito Hugo Deleon e entregou cheque comunitário de R$ 20 mil, segunda parcela do convênio para apoio à Casa de Velório do município, no valor total de R$ 61 mil.

Ao agradecer a presença da comunidade, em solenidade na Câmara, Marconi disse que Três Ranchos é uma das cidades mais belas do Brasil. Governador contou que visitou Três Ranchos pela primeira vez em 1984, quando disse que a redenção de Três Ranchos seria a pavimentação da rodovia que liga Ouvidor a Três Ranchos. “Essa é realmente uma cidade muita acolhedora”.

Marconi cumprimentou o prefeito Hugo Deleon pelo espírito conciliador, na medida em que reúne todas as forças políticas a favor da cidade. Com o prefeito Hugo o governador disse que tem e continuará tendo as melhores parcerias. “Esse é o propósito do Goiás na Frente”, explicou.

Marconi também pediu aos prefeitos da região que informem ao governo do Estado sobre as condições das rodovias, porque a ação será imediata. “O meu sonho era ficar aqui”, brincou Marconi, ao agradecer a população pela receptividade.

Gabinete de Imprensa do Governador de Goiás