Goiás pode ser modelo para reestruturação da logística nacional

Data de publicação: 3 de fevereiro de 2017 - 16:40

Uma das mais respeitadas instituições internacionais de pesquisa e consultoria, a portuguesa Roland Berger propôs nesta sexta-feira, dia 3, durante o Fórum de Governadores do Brasil Central, que Goiás se torne Estado piloto no processo de reestruturação da infraestrutura e do sistema logístico no País.

Para o representante da Roland Berger, Antônio Manoel Bernardo, Goiás, notadamente a partir das gestões do governador Marconi Perillo, adquiriu todas as características essenciais para conseguir se desenvolver ainda mais e se destacar nas áreas de infraestrutura e logística do País perante os países que são referências nas áreas.

Bernardo apresentou a proposta durante o Primeiro Fórum de Governadores do Brasil Central em 2017 (13ª edição desde a criação do Consórcio, em 2015). O consultor fez a proposta após apresentar um relatório sobre infraestruturas logísticas visando maximizar as potencialidades dos estados do Brasil Central em vantagens competitivas internacionalmente.

Ele citou a posição de destaque dos estados do Consórcio Brasil Central e disse que a complexidade positiva de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Tocantins e Rondônia é comparável a de países que se tornaram referências mundiais.

“Esses estados possuem logística amplamente multimodal, com diferentes graus de maturidade. Trata- se de uma plataforma estratégica no centro do País”, enfatizou. A consultoria propôs alavancar os trabalhos já em curso, com foco na otimização e implementação das cadeias logísticas dos estados do bloco. Bernardo apontou gargalos nos seis estados do bloco, como deficiências em infraestrutura que estão afetando a produtividade e competitividade do Brasil Central.

O consultor afirmou que existem oportunidades para otimizar o sistema logístico em todos os meios nesses estados. “As melhores práticas mundiais em planejamento e infraestrutura utilizam critérios de priorização, financiamento adequado e estruturas regulatórias para atrair investimento internacional”, pontuou.

De acordo com Antônio Manoel, a abordagem tradicional aos investidores estrangeiros adotada atualmente pelos estados não é suficiente para atrair os investidores “em dúvida”. Para reverter o quadro, ele afirmou que o desenho da estratégia de infraestrutura focada na sua efetiva implementação pode beneficiar abordagens inovadoras e ousadas.

Propostas ousadas

Antes da apresentação do consultor português Antônio Manoel, outros palestrantes apresentaram cases de sucesso já implementados em outros estados brasileiros. Danilo Ferreira falou sobre o iGo, ferramenta de apoio a investidores por meio de uma base sólida e de software de navegação de fácil usabilidade.

Marina Cançado, da Agenda Brasil do Futuro, apresentou a Plataforma Mais Gestão (MBC), já implementada em Rondônia. Ela ressaltou a necessidade de apoiar e expandir a plataforma para os outros cinco estados do Fórum e recebeu sinalização positiva dos governadores.

Erick Jaques, do Vetor Brasil, falou da importância do Programa Líderes de Gestão Pública, lançado em 2016, em Londrina (PR), visando conectar profissionais experientes com governos inovadores. O projeto busca os melhores profissionais do mercado e os seleciona através de seleção pública e avaliação de currículo e perfil para ingresso na administração estadual.

Apresentado por Afonso Lamounier, do MBC/SAP, o Projeto Brasil Digital busca dar visibilidade aos estados através da transformação digital. Tem como meta promover a revolução da economia digital fazendo com que ela chegue de fato a todos os setores da sociedade. A proposta é criar um País onde todos tenham ao alcance o poder de transformação digital alavancando o desenvolvimento público e privado. Quando implantada, a iniciativa deve ser coordenada por governo em conjunto com a iniciativa privada.

Superintendente da Sudeco, Antonio Carlos discursou sobre o trabalho desenvolvido pela atual diretoria da entidade para levar aos estados do Centro-Oeste os principais temas econômicos debatidos hoje no Congresso Nacional, além de promover o levantamento do atual perfil socioeconômico dos municípios da região.

Fotos: Eduardo Ferreira.

Gabinete de Imprensa do Governador