Goiás tem previsão de chuvas fracas nesta sexta-feira

Data de publicação: 9 de fevereiro de 2017 - 18:37

O canal de umidade que atua sobre Goiás começa a enfraquecer nesta sexta-feira, dia 10. As chuvas ainda ocorrem pontuais e serão de fracas a moderadas. As temperaturas máximas permanecem estáveis. A Região Norte tem previsão de chuva curta e pode ser acompanhada de trovoadas a qualquer hora do dia. A Região Sul terá nebulosidade variável com pequena chance de chuva à tarde.

Nas regiões Central, Leste e Sudoeste a previsão é de sol pela manhã e chuva à tarde com trovoada. Goiânia também tem previsão de sol pela manhã e chuva com trovoada à tarde. A temperatura mínima fica em 20ºC e máxima chega a 32ºC. Já a umidade relativa do ar máxima fica em 88%. A previsão é do Núcleo de Meteorologia e Hidrologia de Goiás.