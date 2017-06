Goiás terá 11 Centros de Atendimento Socioeducativo para menores em conflito

Data de publicação: 21 de junho de 2017 - 19:27

Em agenda na cidade de Anápolis, nesta quarta-feira, dia 21, o governador Marconi Perillo vistoriou a obra do Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) do município. Próximo de ser entregue – está em fase de compra de equipamentos – o complexo faz parte de um grupo de 11 novas unidades em construção no Estado e vai ofertar 80 vagas para menores em conflito com a lei na região de Anápolis.

O Case de Anápolis tem área construída de 6.242 mil metros quadrados – de um total de 55 mil metros quadrados. A unidade, hoje gerida pelo Grupo Executivo de Apoio à Criança e Adolescente (Gecria) da Secretaria Cidadã, terá sua gestão modernizada, com apoio de Organização Social (OS).

O complexo, que recebe investimentos de R$ 13,8 milhões, será um centro regional e atenderá à demanda de 32 municípios, com 66 vagas para o público juvenil masculino e 14 para o feminino. O Centro está sendo construído de acordo com os padrões preconizados pelo Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) e terá espaço para práticas esportivas em academia ao ar livre, espaço para escolarização, alojamento com acessibilidade, espaço para curso profissionalizantes e auditório para 100 pessoas.

Outros oito Cases deverão entrar em funcionamento nos próximos meses. Em Goiânia, no Conjunto Vera Cruz, a obra está 100% concluída, assim como na unidade da Chácara do Governador, também na capital. Nas cidades de Itaberaí, Itumbiara, Porangatu, Rio Verde e São Luís de Montes Belos as obras estão em andamento. Já o complexo que será construído em Luziânia está em fase de licitação

