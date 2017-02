Governo discute fomento ao turismo com municípios

Data de publicação: 9 de fevereiro de 2017 - 11:58

Goiânia está no foco do Governo de Goiás quando o assunto é promoção do turismo no Estado. Fortalecer o turismo de negócios na capital foi o tema de reunião realizada entre o presidente da Goiás Turismo, Leandro Garcia, e representantes da Associação Empresarial da Região da Rua 44 nesta quarta-feira, dia 8. Eles discutiram a criação de um plano de marketing para atrair ainda mais clientes/turistas para o local da 44, um dos maiores polos de compra do Estado, grande gerador de emprego e renda.

Leandro Garcia falou da possibilidade de promoção de ações e atividades para apresentar produtos turísticos diferenciados como passeis, shows, apresentações culturais, tours para estender a permanência do turista por mais dias na capital goiana. Segundo ele, o Governo de Goiás vai formar parceria para a criação de um plano de marketing que coloque a região da 44 em destaque nas mídias regional e nacional como produto turístico. Revitalização da Praça do Trabalhador e da Feira Hippie são algumas das ações que devem compor o projeto.

Outros municípios

Diretores da Goiás Turismo também se reuniram com gestores de outros municípios. A Região da Estrada de Ferro, representada pelos gestores Lázaro Rodrigues, de Bonfinópolis, e Maria Cristina, de Leopoldo de Bulhões, também começou a planejar ações para a promoção do turismo e desenvolvimento daquela localidade para 2017. Eles foram recebidos na Goiás Turismo, pelo gerente de Projetos, Pesquisas e Produtos Turísticos do órgão, João Bittencourt Lino, e pelo coordenador de Estruturação de Destinos Turísticos, Luciano Guimarães Soares, que passaram orientações para nortear as ações regionais.

Rio Quente

Desenvolver o turismo tendo como pano de fundo as águas quentes como produto ímpar e diferenciado para dinamizar ainda mais a atividade no município de Rio Quente. Essa é a intenção da nova secretária de turismo de Rio Quente, Rita Cavalcante, que ainda destacou a importância da união com Caldas Novas no contexto regional para fomento e desenvolvimento da Região das Águas Quentes.

Vila Boa

Comitiva de Vila Boa também esteve na Goiás Turismo para apresentar projetos para estímulo e promoção da cidade enquanto destino turístico. O prefeito Felipe Santana solicitou ainda o apoio do Governo de Goiás para a realização da 29ª edição da MicareBoa, festa tradicional que movimenta a região, e está marcada para 28 a 30 de abril.

Padre Bernardo

Já começando esta quinta-feira, dia 9, o novo secretário de turismo de Padre Bernardo (Região do Ouro), Jonathan Siqueira, apresentou as riquezas de seu município com o ecoturismo e com seus estruturados hotéis fazenda.