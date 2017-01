GoiásFomento impulsiona crescimento de microempresários

Data de publicação: 26 de janeiro de 2017 - 10:10

Criada em 1999, a Agência de Fomento de Goiás é uma instituição financeira voltada para os pequenos e microempreendedores. Pensada para contribuir com o desenvolvimento, implementando geração de emprego e aumentando a renda das pessoas, a Agência, neste momento econômico de crise no País, está mapeando todas as possibilidades de ação, seja para incentivar a produção no Estado ou para não deixar o pequeno empreendedor parar, além de incentivar aquele que está com parcelas atrasadas a negociar seu débito. “Cada pequena empresa gera emprego, movimenta a economia e não é interessante para ninguém que este círculo pare”, diz o presidente da GoiásFomento, Henrique Tibúrcio.

Das 206 mil empresas em Goiás, 97% são micro ou pequenas. O número total de microempresas é superior a 170 mil e o de pequena, 30 mil. Os dados são do Sebrae e demonstram a responsabilidade que cada uma delas tem na geração de emprego e renda. “Estes segmentos são a razão de ser da nossa instituição”, diz Henrique Tibúrcio. “Trabalhamos de portas abertas para os pequenos e microempreendedores, oferecendo linhas de crédito acessíveis, com taxas de juros bem abaixo do mercado.

Os interessados em informações sobre como abrir seu próprio negócio ou pedir um financiamento podem procurar a GoiásFomento, que fica na Avenida Goiás, nº 91, no Centro, em Goiânia, telefones (62) 3216-4979 e 3216-4900. Antes de decidir se irá atuar como liberal ou como empreendedor individual, o interessado pode conversar com um consultor do Sebrae, que fica de plantão na sede da GoiásFomento. “Ele irá explicar quais os cuidados antes de investir em qualquer negócio, quais as primeiras medidas a serem tomadas e o capital inicial”, explica Henrique Tibúrcio. “Quem vai empreender precisa ter disciplina em relação às contas, o que pode ser uma dificuldade para quem faz isto pela primeira vez e, por isto, é essencial que ele se informe de todos os riscos”.

Para pleitear um empréstimo na GoiásFomento, o interessado deve ter uma empresa ativa e com situação regular mediante as três esferas de poder, a municipal, estadual e federal; ser um MEI (microempreendedor individual) ou um profissional liberal. Tem que estar livre de qualquer restrição no Serviço de Proteção ao Crédito. As linhas disponibilizadas têm juros bem abaixo do mercado e vão de 0,8% a 2,51% ao mês. O valor de empréstimo pode chegar a R$ 50 mil e o prazo de pagamento, a 60 meses, dependendo da linha. Empresários com algum tipo de restrição, pendência ou com empresa inativa, precisam regularizar a situação antes de fazer o pedido.

A Coordenadoria de Atendimento da GoiásFomento esclarece aos interessados, quais os primeiros passos para quem quer um financiamento. É fundamental saber quanto de dinheiro irá precisar, por quanto tempo e a taxa que poderá pagar. O empréstimo deve ser usado com cuidado. Linhas de crédito convencionais cobram taxas de juros que podem comprometer a operação comercial. Na GoiásFomento, apesar de os juros serem mais baixos que os praticados no mercado, é preciso fazer um planejamento para que seja possível conciliar a rentabilidade do negócio e pagamento em dia do empréstimo. Um curso de Plano de Negócios é ministrado antes que o interessado faça o financiamento. Com eles os interessados no financiamento aprendem técnicas de planejamento empresarial e orientações para montar e manter seus negócios.

Histórias de sucesso

Há seis anos, Luciene Maria do Carmo, 48 anos, é dona da farmácia Drogapop, no Residencial Itaipu, em Goiânia. Em fevereiro, quita o segundo empréstimo que tirou na GoiásFomento. De funcionária, passou a dona do próprio negócio e hoje emprega cinco pessoas.

Farmacêutica por formação, Luciene trabalhava na farmácia quando soube que o dono estava disposto a vender o estabelecimento. Não teve dúvidas: pegou suas economias, comprou a unidade e a manteve funcionando. Pouco tempo depois, entrou em contato com a GoiásFomento para incrementar o ponto comercial. Queria comprar novos móveis e formar um capital de giro. “ Com o primeiro empréstimo, de R$ 16 mil, fiz os investimentos urgentes”, diz. “Termino de pagar o segundo financiamento no mês que vem”, complementa, ao apontar os juros baixos e prazo maior para começar a pagar como fatores que atraíram a atenção dela.

“Luciene é um bom exemplo do perfil de cliente que busca a GoiásFomento”, explica o presidente da instituição financeira, Henrique Tibúrcio. “É justamente todo este pessoal que vem desempenhando um papel fundamental na economia do País, o empreendedor que investiu na sua área e fez do seu negócio uma fonte de renda e de geração de emprego”.

Sonho realizado

Elissandra Aires trabalhava na prefeitura de Bonópolis e o marido dela, que sempre teve o sonho de ter um negócio próprio, em uma fazenda. Juntos, resolveram fazer do sonho uma meta, economizaram, construíram um prédio e abriram um supermercado. Elissandra também concluiu um curso de Administração para gerenciar o estabelecimento. Mas faltava dinheiro para a mercadoria. “Então buscamos a Associação Comercial e Industrial do município, que divulga as linhas de crédito GoiásFomento em Bonópolis, e pegamos todas as informações sobre empréstimos”, conta a administradora. “Visitamos a GoiásFomento, em Goiânia, conversamos com os atendentes, levamos todas as documentações e, ao final, conseguimos o financiamento de R$ 25 mil”.

Os recursos foram aplicados na compra de mercadorias para o supermercado que, hoje, emprega duas pessoas. “Graças ao empréstimo conseguimos erguer nosso negócio e temos capital de giro em conta”, comemora a microempreendedora. Já pagamos 26 parcelas, faltam dez, mas, se precisasse, eu poderia quitar tudo agora”. Elissandra diz que, assim que terminar de pagar este financiamento, irá fazer outro para ampliar o supermercado.

Mais informações: (62) 3216-4950