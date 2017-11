Governador discute criação de fundo para Segurança com ministro

Data de publicação: 7 de novembro de 2017 - 22:14

O governador Marconi Perillo se reuniu na tarde desta terça-feira, 7, com o ministro do gabinete da Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República, Sérgio Etchegoyen, para discutir a criação de um fundo nacional para a Segurança Pública destinado ao financiamento das políticas e ações de controle das fronteira territorial brasileira. Outros seis governadores participaram da reunião, realizada na sede do GSI, no 4.º andar do Palácio do Planalto.

O encontro é a continuidade da discussão de medidas para ampliar o controle de fronteiras, tema do fórum entre a União, os governadores e os secretários estaduais de Segurança Pública realizado em Rio Branco (AC) no último dia 27 de outubro. Na reunião com o ministro, Marconi voltou a relatar a vulnerabilidade territorial dos Estados fronteiriços, bem como daqueles que estão na rota do tráfico internacional de drogas – caso de Goiás.

Em Rio Branco, Marconi defendeu a efetiva integração dos Estados e do governo da União na criação do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP). “Essa questão da integração do Sistema Único de Segurança não pode ser mais discutida, precisa se tornar realidade”, afirmou Marconi, durante o Encontro de Governadores do Brasil pela Segurança e Controle das Fronteiras – Narcotráfico, uma Emergência Nacional. Marconi também criticou a inexistência, na Constituição Federal, da obrigatoriedade da União vincular recursos do orçamento para a Segurança Pública.

Gabinete de Imprensa do Governador de Goiás