Governador e bancada federal goiana discutem reformas com presidente interino

Data de publicação: 30 de agosto de 2017 - 8:21

O presidente da República em exercício, Rodrigo Maia, recebeu o governador Marconi Perillo em jantar em sua residência oficial nesta terça-feira, dia 29, para discutir o andamento das reformas em tramitação no Congresso Nacional. O encontro teve a presença de 20 deputados federais da base de apoio do Palácio do Planalto, entre eles o presidente em exercício da Câmara dos Deputados, André Fufuca, Mário Negromonte Júnior e os parlamentares goianos Alexandre Baldy, Fábio Sousa, Célio Silveira e Giuseppe Vecci.

Maia assumiu interinamente nesta terça-feira a Presidência da República em função da viagem do presidente Michel Temer à China. O democrata convidou Marconi – único governador presente no encontro – para o primeiro jantar de seu período de interinidade.

No quarto mandato à frente do Palácio das Esmeraldas, Marconi tem sido constantemente procurado por Maia para dar sua contribuição para os debates envolvendo os projetos das reformas, com destaque para as mudanças no sistema político e da Previdência.

Gabinete de Imprensa do Governador